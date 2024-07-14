معرض في دبي يستشرف مستقبل صناعة الفعاليات في المنطقة

المصدر: دبي - البيان

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استعرضت النسخة الـ 15 من معرض الشرق الأوسط للفعاليات، والذي اختتم أعماله في دبي مؤخراً، المستقبل الواعد لصناعة الترفيه والفعاليات في الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط، وآفاق نموه.

وحضر فعاليات المعرض أكثر من 5000 خبير ووكيل في إدارة الفعاليات وعاملين في صناعة الترفيه وخبراء تسويق ومسؤولي علاقات العامة وخبراء في الصناعات الإبداعية وتكنولوجيا الفعاليات.

وسلطت فعالية هذا العام الضوء على المسار التنموي الحيوي لقطاع الفعاليات، حيث تم تنظيم 40 ندوة تناولت سبل إدارة الفعاليات وتطوير المحتوى والاستدامة والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا واستراتيجيات المشاركة والترفيه والتكنولوجيا والمؤثرات الخاصة والتسويق وغيرها الكثير.

وقال عمار داجيناوالا، مدير المعرض: تطرق المعرض إلى موضوعات الابتكار والاستدامة والتعاون داخل صناعة الفعاليات والتي تشهد نمواً كبيراً في الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط عموماً والتي أصبحت جاذبة لكبرى الفعاليات العالمية.

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