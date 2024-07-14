«آرثر دي ليتل» تحذر من مخاطر محتملة للذكاء الاصطناعي

المصدر: دبي - البيان

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أكدت شركة «آرثر دي ليتل» أن التسارع في تطوير واعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي، وخصوصاً نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي للنصوص مثل «تشات جي بي تي» إلى تحقيق فوائد كبيرة، إلا أنه لا يمكن الاستهانة بالمخاطر المحتملة والمرتبطة باستخدامها. لذلك من المهم جداً أن تضع الشركات في الشرق الأوسط استراتيجيات استباقية شاملة لإدارة ومعالجة هذه المخاطر.

وذكرت أنه على الرغم من فوائد الذكاء الاصطناعي التوليدي، إلا أنه يجب الحذر من مخاطره. لذا من المهم جداً أن تضع الشركات والجهات الحكومية المستفيدة في الشرق الأوسط استراتيجيات شاملة لإدارة المخاطر حتى تضمن استخدام الذكاء الاصطناعي بصورة متكاملة أخلاقياً وبشكل فعال على حد سواء.

وتولي منطقة الشرق الأوسط اهتماماً كبيرا بابتكارات الذكاء الاصطناعي، وتأتي مسؤولية التعامل مع تعقيدات الذكاء الاصطناعي بأمان ضمن الأولويات، حيث تحتاج الشركات والجهات الحكومية المستفيدة إلى تسخير قوة الذكاء الاصطناعي والحد من مخاطر استخدامه. ويعد التعامل مع تعقيدات تكامل الذكاء الاصطناعي أمراً ضرورياً للشركات والجهات الحكومية التي تهدف إلى تعزيز الإنتاجية والابتكار دون المساس بالمعايير الأخلاقية والثقة العامة.

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