بيع «بنتهاوس» في نخلة جميرا بـ 27.5 مليوناً

المصدر: (دبي – مصطفى درويش)

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كشفت وكالة «بلومبرج» للأنباء عن طرح شقة «بنتهاوس» في منطقة نخلة جميرا للبيع مقابل 7.49 ملايين دولار (27.5 مليون درهم).

وأكدت الوكالة أن تلك الصفقة تؤكد استمرار ازدهار سوق العقارات الفاخرة في دبي والذي يضم حالياً 505 شقق معروضة للبيع تزيد قيمتها على 5 ملايين دولار (18.3 مليون درهم). ويعكس هذا التنوع في الأسعار والتوزيع جاذبية دبي كوجهة مميزة للعيش الفاخر والاستثمار العقاري.

ويشهد سوق العقارات الفاخرة في دبي نمواً ملحوظاً، وذلك بسبب الطلب المتزايد على العقارات الفاخرة، خاصة من المستثمرين الذين يبحثون عن استثمارات طويلة الأجل وعوائد إيجارية مرتفعة.

وتواصل دبي ترسيخ مكانتها وجهة للمستثمرين وخياراً مفضلاً للباحثين عن العقارات الفاخرة في العالم بفضل مشاريعها النوعية وعقاراتها المتميزة. فرغم الزيادة المستمرة في أسعار العقارات، لاتزال دبي تشكل الخيار المفضل للمستثمرين والباحثين عن العقارات الفاخرة في العالم، متفوقة على العديد من المدن العريقة بسبب تفردها وتنوع الخيارات التي توفرها.

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