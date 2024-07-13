الزيودي ورئيس وزراء كوت ديفوار يفتتحان أكبر مصنع للكاجو في البلاد ويبحثان الارتقاء بالعلاقات وتعزيز الشراكات

المصدر: وام

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افتتح معالي ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية وروبرت بوجري مامبي رئيس الوزراء في جمهورية كوت ديفوار أكبر مصنع لتجهيز الكاجو في البلاد والمملوك لشركة إماراتية.

ويقع المصنع الجديد في مدينة بونديالي بشمال البلاد. وتعود ملكية المصنع المتطور إلى شركة "بان أفريكان أجروكوموديتيز هولدينج ليمتد" الإماراتية، ومن المتوقع أن يوفر المصنع 500 فرصة عمل مباشرة، و3,500 فرصة عمل غير مباشرة، مما يجعل الإمارات واحدة من أكبر الدول التي توفر استثماراتها فرص عمل جديدة في كوت ديفوار.

وبفضل قدرته على معالجة 100 طن متري يوميًا، فمن المتوقع أيضًا أن يعزز المصنع صناعة الكاجو في البلاد، ودعم سلاسل التوريد العالمية الخاصة بهذا المنتج.

وجاء افتتاح المصنع خلال الزيارة الرسمية التي قام بها معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي على رأس وفد إماراتي إلى كوت ديفوار، حيث عقد معاليه محادثات بناءة مع معالي روبرت بوجري مامبي رئيس الوزراء حول سبل تحفيز التعاون بين الدولتين الصديقتين عبر بناء الشراكات بين القطاع الخاص في الجانبين، بهدف تحفيز النمو والتنويع الاقتصادي. وتطرق الاجتماع إلى العلاقات الاقتصادية المتنامية بين البلدين، وإمكانية تعزيز الاستثمار في القطاعات الرئيسية مثل الأمن الغذائي والزراعة والتصنيع والخدمات اللوجستية وغيرها.

كما أجرى معالي الزيودي، مناقشات بناءة مع معالي الدكتور سليمان دياراسوبا وزير التجارة والصناعة، ومعالي مامادو سانجافوا كوليبالي وزير المناجم والطاقة والبترول، ومعالي كوبينان كواسي آدجوماني وزير الزراعة لتعزيز التعاون والشراكات بقطاعات الخدمات اللوجستية والتعدين والبنية التحتية والتصنيع والاتصالات وغيرها، بهدف بحث آليات التعاون في القطاعات ذات الصلة.

وأعرب معالي الدكتور ثاني الزيودي عن تفاؤله بازدهارالعلاقات التجارية والاستثمارية بين دولة الإمارات وكوت ديفوار.

وقال معاليه: "تمثل الزيارة الرسمية إلى كوت ديفوار خطوة مهمة في تعزيز وبناء الشراكات بين البلدين الصديقين، حيث أن اقتصاد كوت ديفوار من بين الأكثر نشاطًا وتوجهاً نحو الإصلاح في قارة أفريقيا، إذ يتبنى سياسات اقتصادية بناءة وإصلاحات طموحة تهدف إلى تحقيق نمو مستدام ومتنوع. وبالتالي، فإننا نلحظ إمكانات واعدةللتعاون بين القطاع الخاص في الجانبين، مما يساعد في تطوير القدرات الصناعية ودعم البنية التحتية في كوت ديفوار. وتتجسد هذه الإمكانات بافتتاح مصنع تجهيز الكاجو، الذي يقدم نموذجًا مهما لمزيد من الاستثمارات الإماراتية في كوت ديفوار وأفريقيا بشكل عام".

وخلال افتتاح المصنع، أكد سعادة عبد الجبار الصايغ رئيس مجلس إدارة شركة "بان أفريكان أجرو كوموديتيزهولدينج ليمتد" أن كوت ديفوار بلد غني بالإمكانيات والفرص.

وقال: "لا يمثل هذا المصنع استثماراً كبيراً في سوق كوت ديفوار فحسب، بل يمثل أيضاً شهادة على قوة العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وكوت ديفوار، وتلتزم الشركة بالمساهمة بشكل إيجابي في الاقتصاد المحلي، ونحن على ثقة أن شركتنا واستثماراتها في الاقتصاد الإيفواري سيعزز النمو الاقتصادي والتقدم الاجتماعي، وسيكون بوابة جديدة للفرص في الجانبين."

وفي السنوات الأخيرة، ازدهرت التجارة الثنائية بين الإمارات وساحل العاج، حيث نمت التجارة غير النفطية إلى 468 مليون دولار في عام 2023، بزيادة قدرها 95% مقارنة بعام 2020. وشهدت العلاقات الاقتصادية المتنامية أيضاً زيادة في التدفقات الاستثمارية، مع التزام البلدين بمواصلة تعزيز علاقاتهما ضمن مجموعة من القطاعات ذات الأولوية مثل الزراعة والسياحة والبنية التحتية والاتصالات.

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