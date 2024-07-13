57 مليون زائر لـ "دبي مول" خلال النصف الأول من 2024

المصدر: وام

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استقبل دبي مول 57 مليون زائر خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة مع 52 مليون زائر في الفترة نفسها من العام الماضي.

ووفق بيان صادر اليوم، تراوحت نسب نموّ مبيعات التجزئة بين 8 و15% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وقال محمّد العبّار، مؤسس إعمار:“يستمرّ دبي مول في وضع معايير جديدة في مجال البيع بالتجزئة والترفيه، مستقطباً ملايين الزوار من مختلف أنحاء العالم، ونحن ملتزمون بتحسين جميع جوانب المول لتعزيز مكانته وجهة عالمية رئيسية”.

يذكر أن دبي مول حاز لقب أكثر الأماكن زيارة في العالم خلال 2023، حيث استقبل 105 ملايين زائر، مسجلًا زيادة بنسبة 19% عن العام الذي سبقه.

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