كوريا الجنوبية: 23% من المركبات الجديدة المباعة في النصف الأول من 2024 هجينة

المصدر: وكالات

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بلغت نسبة السيارات الهجينة أكثر من 20% من جميع السيارات الجديدة المباعة في كوريا الجنوبية خلال النصف الأول من العام، في حين انخفضت مبيعات نماذج الديزل بشكل حاد، حسبما أظهرت بيانات الصناعة مؤخرا.

ووفقا لما نقلته، اليوم السبت، وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية عن وكالة "كار از يو"" (CarIsYou)التي تتبع سوق السيارات، بلغ عدد سيارات الركاب الهجينة المسجلة خلال الفترة من يناير إلى يونيو 187,903 سيارات، بواقع 9ر22% من جميع التسجيلات الجديدة.

ويمثل عدد مبيعات الطرز الهجينة زيادة بنسبة 3ر24% على أساس سنوي مقارنة بالعام الماضي. وهذه هي المرة الأولى التي تمثل فيها السيارات الهجينة أكثر من 20% من المبيعات خلال فترة الستة أشهر.

وفي المقابل، بلغت تسجيلات سيارات الديزل 75,985 تسجيلا، بنسبة 3ر9% من الإجمالي. وانخفضت مبيعات نماذج الديزل بنسبة 8ر54% عن العام الماضي.

كما كانت هذه هي المرة الأولى التي تنخفض فيها تسجيلات طرز الديزل إلى أقل من 10% خلال هذه الفترة.

وقد شهدت النماذج الهجينة شعبية عالمية كبيرة في الآونة الأخيرة، حيث تواجه السيارات الكهربائية ركودا في الطلب بسبب نقص البنية التحتية وعوامل أخرى.

واستجابة لذلك، تعمل شركات صناعة السيارات المحلية، بما في ذلك مجموعة هيونداي موتور، على توسيع تشكيلة سياراتها الهجينة.

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