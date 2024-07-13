سوق دبي بأطول سلسلة ارتفاعات أسبوعية في عامين

المصدر: (دبي - محمود حسن)

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اخترق مؤشر سوق دبي المالي مستويات 4100 نقطة للمرة الأولى في شهرين، وسجل سادس مكاسب أسبوعية على التوالي وأطول موجة ارتفاعات أسبوعية في أكثر من عامين.

واختتم مؤشر سوق دبي تداولات الأسبوع على ارتفاع، وزاد أمس 0.31 % إلى 4103 نقاط، مرتفعاً بمقدار 34 نقطة خلال الأسبوع وبنسبة 0.8 % مقارنة بآخر جلسات الأسبوع قبل الماضي.

وارتفعت 18 شركة، واستقرت أسهم 8 شركات، فيما تراجعت 18 شركة، وتصدرت الرمز كوربوريشن الأسهم الأكثر ارتفاعاً، وصعد السهم 10.3 % يليه بنك دبي التجاري بنسبة 3.4 % وبنك المشرق 2.01 % وارتفع سهم «الإمارات لأنظمة التبريد» بنسبة 1.9 %.

وأغلق سهم إعمار العقارية مرتفعاً 0.6 % عند 8.10 دراهم، وبتداولات قاربت 6 ملايين سهم، بينما ارتفع سهما ديار للتطوير والاتحاد العقارية بأقل من 0.5 % عند 0.703 درهم و0.364 درهم، على التوالي. وارتفع سهم الإمارات دي الوطني 0.9 % عند 16.85 درهماً بتداولات قاربت 3 ملايين سهم، بينما ارتفع سهم دبي الإسلامي 0.2 % عند 5.78 دراهم، وبتداولات تجاوزت مليوني سهم.

وتصدر سهم دريك آند سكل شركات الأسهم الأكثر تداولاً مرتفعاً 1.8 % عند 0.390 درهم، وبتداولات تجاوزت 88 مليون سهم، فيما تصدرت «أمان» الأسهم الأكثر انخفاضاً مع تراجع بنحو 3.18 % ثم بنك السلام 2.8 % والفردوس القابضة 1.8 % وانخفضت أسهم «جي إف إتش» 1.7 %.

وانخفض مؤشر سوق أبوظبي، بشكل طفيف وبواقع 8 نقاط عند 9143 نقطة، وبتداولات قيمتها الإجمالية 887 مليون درهم أمس إلا أنه سجل صعوداً بمقدار 4 نقاط خلال الأسبوع ككل مقارنة بنهاية الأسبوع قبل الماضي.

وارتفعت أمس أسهم 37 شركة في سوق أبوظبي، فيما استقرت 7 شركات، وتراجعت أسهم 27 شركة، حيث تصدرت «أسمنت الخليج» الشركات الأكثر صعوداً بعد ارتفاعها 14.7 % يليها بنك الشارقة 10.1 % وريسبونس بلس 4.8 % وارتفع سهم صناعات أسمنت الفجيرة 4.5 %.

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