12.88 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

المصدر: (دبي - مشعل العباس)

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سجلت التصرفات العقارية في دبي الأسبوع الماضي 12.88 مليار درهم عبر 3982 صفقة وتم تسجيل 2928 مبايعة بقيمة 10.43 مليارات درهم، و866 صفقة رهون عقارية بقيمة 1.86 مليار درهم و188 هبة بـ 592 مليون درهم.

وتوزعت صفقات المبيعات الأسبوعية على: 373 مبايعة لأراضٍ، و2362 مبايعة لوحدات سكنية و193 مبايعة لمبانٍ، فيما توزعت صفقات الرهون على 201 رهن لأراضٍ، و620 لوحدات سكنية، و116 لمبانٍ.

وحلت الخليج التجاري في صدارة المناطق في قيمة المبايعات بـ708 ملايين درهم نتجت عن 214 صفقة، تليها منطقة قناة دبي المائية مع 13 صفقة بقيمة 593 مليون درهم ثم منطقة معيصم الثانية عبر 50 صفقة بقيمة 566 مليون درهم، ومنطقة دبي هيلز عبر 166 صفقة بقيمة 538 مليون درهم، ثم دبي مارينا عبر 88 صفقة بقيمة 439 مليون درهم.

وشهد السوق الأسبوع الماضي صفقة بيع لقطعة أرض في منطقة قناة دبي المائية بقيمة 421 مليون درهم، وتم بيع أرض في دبي مارينا بـ 240 مليون درهم، إلى جانب بيع فيلا على المخطط في نخلة جميرا بقيمة 102 مليون درهم.

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