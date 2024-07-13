«سياحة عجمان» تطلق برنامج التدريب الصيفي لاستقطاب المزيد من الزوار

المصدر: عجمان ــ البيان

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أعلنت دائرة التنمية السياحية في عجمان، عن انطلاق برنامج التدريب الصيفي «سياحة في الذات»، والذي يمتد طوال يوليو 2024، ويهدف إلى توفير فرص تعليمية متميزة للشباب وتفعيل المبادرات التي تسهم في اكتساب المعارف والمهارات والسلوكيات الضرورية لمختلف التخصصات.

ويعد برنامج «سياحة في الذات» فرصة فريدة للمشاركين للتدرب في مجموعة متنوعة من التخصصات المهمة، وتشمل: التسويق والترويج، حيث سيتعلم المشاركون استراتيجيات التسويق الفعالة وتقنيات الترويج التي تساعد في جذب المزيد من الزوار والسياح إلى عجمان.

وسيكتسب المتدربون المهارات اللازمة لتقديم أفضل الخدمات السياحية والضيافة، مع التركيز على تحسين تجربة الزوار، التصميم الجرافيكي، حيث سيتم تدريب المشاركين على أحدث تقنيات التصميم الجرافيكي وكيفية استخدامها في الحملات الترويجية والتسويقية، إدارة الموارد البشرية، حيث سيتاح للمشاركين فهم أسس إدارة الموارد البشرية، بما في ذلك التوظيف، والتدريب، وتطوير الأداء، القانون العام.

حيث سيتم تقديم تدريب في الأسس القانونية التي تحكم الأعمال والسياحة، ما يساعد المشاركين على فهم القوانين واللوائح المعمول بها، والمحاسبة، حيث سيتعلم المشاركون أساسيات المحاسبة وكيفية إدارة الحسابات والميزانيات في القطاع السياحي.

وقال محمود خليل الهاشمي، مدير عام دائرة التنمية السياحية في عجمان: «ملتزمون بتوفير فرص تعليمية متميزة لشبابنا من خلال برامج تدريبية مبتكرة، «سياحة في الذات» ليس فقط برنامج تدريب، بل هو رحلة لاكتشاف القدرات وتطوير المهارات التي ستسهم في بناء مستقبل أفضل لمجتمعنا واقتصادنا المحلي، نسعى من خلال هذا البرنامج إلى تزويد المشاركين بالأدوات اللازمة للنجاح في مجالاتهم وتطوير كفاءاتهم بما يتماشى مع رؤية عجمان 2030».

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