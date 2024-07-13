تجارب حصرية للتسوق والإقامة الفندقية من «صيف دبي»

المصدر: دبي - البيان

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تتيح مفاجآت صيف دبي 2024 للأزواج من سكان دبي وزوارها، آلاف الأنشطة التي يمكن الاستمتاع بها بأفضل الأسعار، وصنع ذكريات لا تنسى في فصل الصيف، الذي يعد الموسم المثالي للاستفادة من العروض والفعاليات والتجارب المميزة التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة خلال الدورة الأكبر من المفاجآت التي تقام هذا العام.

وخلال عطلة نهاية الأسبوع الجاري، يمكن لسكان المدينة وزوارها استكشاف العروض المذهلة على تجارب الإقامة الفندقية لشخصين، وزيارة الوجهات السياحية الشهيرة بأفضل الأسعار، ومشاهدة أحدث الأفلام في روكسي سينما، وحضور حفلات موسيقية لأبرز المواهب العربية الشابة، والتلذذ بأشهى المأكولات الفاخرة، واستكشاف عروض التسوق الرائعة في مفاجآت صيف دبي.

تنزيلات مذهلة

يمكن للأزواج الحصول على تخفيضات مذهلة مع باقة مفاجآت صيف دبي الحصرية من إنترتينر والتي تقدم أكثر من 7000 عرض «اشترِ واحدة واحصل على الأخرى مجاناً» في أفضل المطاعم، والحدائق المائية، والمعالم السياحية، ومتاجر مستحضرات التجميل، ووجهات اللياقة البدنية، وغيرها من الوجهات والتجارب في مختلف أنحاء دبي.

وتتيح الباقة لسكان دبي وزوارها توفير آلاف الدراهم في أبرز الوجهات الترفيهية ومعالم الجذب السياحي على مستوى المدينة. ويبلغ سعر باقة مفاجآت صيف دبي الحصرية من إنترتينر 195 درهماً فقط وتشمل مجموعة من العروض الترويجية الحصرية التي يمكن الاستفادة منها يومياً ولمدة 3 أشهر من تاريخ الشراء.

إقامات فندقية

وتتيح فنادق الحبتور بالاس، وهيلتون دبي الحبتور سيتي، وسوفيتل دبي جميرا بيتش، وفندق V دبي، كوريو كوليكشن باي هيلتون، للأزواج فرصة الإقامة لفترات أطول بأفضل الأسعار من خلال حجز إقامة فندقية لمدة سبع ليالٍ والدفع مقابل خمس ليالٍ فقط.

وتقدم فنادق مجموعة أكور نفس العرض على الإقامة في مجموعة فنادقها التي تشمل ايبيس، وميركيور، وموفنبيك، ونوفوتيل، وبولمان، وسويس اوتل، وأداجيو، حيث يمكن للضيوف أيضاً الاستمتاع بتخفيض 25 % على علاجات السبا.

ويمكن للأزواج الإقامة في منتجع الحبتور للبولو لمدة ليلتين والدفع مقابل ليلة واحدة عند حجز الجناح التنفيذي الأنيق. وتقدم فنادق روف في مختلف أنحاء المدينة لضيوفها من الأزواج تخفيضات مذهلة بنسبة 50 % على حجوزات الغرف، حيث يمكنهم الاختيار من بين تسعة فنادق مختلفة.

عالم الخيال

ويمكن للأزواج الاستمتاع بليلة سينمائية مريحة مع فعالية عالم الخيال من مفاجآت صيف دبي في دور عرض روكسي سينما، حيث يتم تقديم أحدث الأفلام، بما في ذلك العرض الأول لفيلم ديدبول اند ولفيرين في سينما روكسي إكستريم دبي هيلز مول يوم 23 يوليو بدءاً من 7 مساءً.

ويمكن للأزواج أيضاً مشاهدة المباراة النهائية لبطولة كأس أمم أوروبا 2024 يوم 14 يوليو في 5 دور عرض روكسي سينما في مختلف أنحاء دبي، والاستمتاع بقائمة طعام مخصصة باللغتين الإنجليزية والإسبانية.

حيث يتم عرض أحدث الأفلام في دور عرض روكسي سينما في أنحاء المدينة، والتي تستضيف حملة مقاعد الحظ طوال شهر يوليو، حيث يمكن للفائزين الحصول على جوائز رائعة مثل تذاكر دخول موشنجيت دبي، وداخل برج العرب، وذا جرين بلانيت دبي، وحفلات موسيقية في كوكاكولا أرينا، وتذاكر سينما، ووجبات خفيفة داخل السينما، وغيرها الكثير.

عروض الطعام

ويمكن للأزواج الاستمتاع بالمأكولات اللذيذة بأفضل الأسعار بدءاً من يوم 15 يوليو وتشمل مبادرة نكهات الصيف قائمة تضم 100 من أفضل مطاعم دبي تقدم تخفيضات إضافية على الفاتورة النهائية.

حيث تحصل الطاولات المكونة من شخصين على خصم 20 % على الفاتورة، في ما يمكن للأزواج الذين ينضم إليهم أفراد العائلة والأصدقاء الاستفادة من تخفيضات تصل إلى 30 % لأربعة أشخاص. ويتيح هذا العرض الحصري من مفاجآت صيف دبي لسكان المدينة وزوارها فرصة تذوق أشهى المأكولات والمشروبات بأفضل الأسعار.

«بيت ذا هيت»

وتقدم حفلات بيت ذا هيت للأزواج فرصة صنع أجمل الذكريات واستكشاف أنواع الموسيقى الجديدة، حيث تعود هذه الفعالية الرائعة التي تنظمها مفاجآت صيف دبي، مرةً أخرى إلى مركز دبي التجاري العالمي على مدى عطلتي نهاية الأسبوع الموافقتين 12 و13، و19 و20 يوليو لتقدم مجموعة من أفضل المواهب الشابة في موسيقى الراب العربية.

ويصعد كل من الفنان الأردني ونجم وسائل التواصل الاجتماعي سيلاوي، ومغني الراب والمنتج المصري مروان موسى، على خشبة المسرح يوم 12 يوليو، لتقديم عرض رائع.

وفي يوم 13 يوليو، يمكن للجمهور الاستمتاع بثلاثة من أفضل المواهب في عالم الموسيقى المستقلة وهم الفنان السوداني سولجا، والفنان السوداني الليبي حليم، وصاحب أغنية «المكتوب» الشهيرة دافن شي، الذين سيقدمون أفضل أغانيهم في أجواء رائعة.

ويقدم مغني الراب المصري أبو الأنوار يوم 19 يوليو، عرضاً رائعاً، يليه نجم الراب العربي أبيوسف، ثم مغني الراب موسكو. وتتواصل حفلات عطلة نهاية الأسبوع مع الملحن والمغني الأردني عزيز مرقة، والفنان الفلسطيني بيغ سام، والمغنية وكاتبة الأغاني الفلسطينية نويل خرمان.

ويمكن للجمهور تحدي أصدقائهم في مناطق الألعاب، والاستمتاع بالمأكولات اللذيذة مع تشكيلة واسعة من تجارب الطعام، والمشاركة في الكثير من الأنشطة الترفيهية وسط أجواء مفعمة بالحيوية.

تخفيضات كبرى

وأصبحت جولات التسوق لشخصين أكثر متعة هذا الصيف مع تنزيلات موسم الصيف من مفاجآت صيف دبي، التي تقدم أفضل العروض الترويجية والتخفيضات في مراكز ووجهات التسوق النابضة بالحياة في مختلف أنحاء المدينة.

وتصل التخفيضات إلى 75 % على أكثر من 800 علامة تجارية في ما يزيد على 3500 منفذ بيع في دبي، وهو ما يتيح للأزواج فرصة الحصول على أرقى المنتجات بأفضل الأسعار.

ويمكن للزوار أيضاً البحث عن الفعاليات الترفيهية المتجولة، والمشاركة في السحوبات، والفوز بجوائز كبرى، والاستمتاع بعروض المأكولات والمشروبات الرائعة داخل مراكز التسوق طوال مفاجآت صيف دبي.

دعم الشركاء

وتقام «مفاجآت صيف دبي 2024» بدعم من الرعاة الرئيسيين وهم الفطيم (دبي فستيفال سيتي مول ودبي فستيفال بلازا)، وماجد الفطيم (سيتي سنتر ديرة وسيتي سنتر مردف ومول الإمارات)، ودبي القابضة لإدارة الأصول (السيف وبلوواترز وسيتي ووك وذا بيتش وذا أوتلت فيليدج)، وميركاتو، وميريكس للاستثمار، ونخيل (ابن بطوطة مول ونخيل مول وذا فيو آت ذا بالم).

بالإضافة إلى مجموعة عبدالواحد الرستماني، وطيران الإمارات، وإينوك، و &e، وطلبات.

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