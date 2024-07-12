ماجد النعيمي يدشن أبراج الدار العقارية في عجمان

المصدر: عجمان ـ جميلة إسماعيل

ت + ت - الحجم الطبيعي

افتتح الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي، رئيس الديوان الأميري بإمارة عجمان "الخميس" مؤسسة أبراج الدار العقارية، التي أعلنت عن إطلاق أعمالها رسمياً، بهدف تعزيز وجودها في السوق العقارية، وتقديم حلول متكاملة ومتميزة لعملائها، وذلك في حفل تدشين المؤسسة، الذي أقيم بمقرها في عجمان، وبحضور نخبة من الشخصيات البارزة والمجتمعية في الإمارة.

وتعمل مؤسسة أبراج الدار العقارية، في مجالات بيع وشراء الأراضي والعقارات، إضافة إلى خدمات التأجير والوساطة العقارية، وتعد مؤسسة أبراج الدار العقارية، خياراً مثالياً للمستثمرين، الباحثين عن الفرص العقارية، في إمارة عجمان، والتي تقدمها المؤسسة بأسعار تنافسية، وذلك من خلال فريق عمل، ذي خبرة واسعة وكفاءة عالية.

فرص فريدة

وقال محمد حمد بن دلوان الكتبي، رئيس مجلس إدارة مؤسسة أبراج الدار العقارية: «نطمح إلى تقديم فرص عقارية فريدة، وخدمات عالية الجودة، تلبي توقعات عملائنا وتسهم في تطوير السوق العقارية بالإمارة، ونحن واثقون أن هذا الافتتاح سيكون بداية لمزيد من النمو والنجاح».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز