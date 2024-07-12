الإمارات تشارك في جلسات المنتدى الاقتصادي البرلماني للمنطقة الأورومتوسطية بمراكش

المصدر: وام

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شارك وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية لـلمجلس الوطني الاتحادي برئاسة سعادة سعيد العابدي عضو المجلس، في المنتدى الاقتصادي البرلماني الثاني للمنطقة الأورومتوسطية الذي نظمه برلمان البحر الأبيض المتوسط لمدة يومين في مدينة مراكش بالمملكة المغربية.

ضم وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية المشارك في المنتدى سعادة كل من مريم ماجد بن ثنية النائب الثاني لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، رئيسة منتدى النساء البرلمانيات لبرلمان البحر الأبيض المتوسط، وحميد أحمد الطاير، وعائشة راشد ليتيم، وهلال محمد الكعبي، أعضاء المجلس.

وألقى سعادة سعيد العابدي مداخلة في جلسة موضوع "ضمان إمدادات الطاقة والتحول الأخضر في المنطقة الأورومتوسطية والخليج: التحديات والفرص"، أكد فيها أهمية دور البرلمانيين في ضمان إمدادات الطاقة والتحول الأخضر، وتقليل آثار نسبة الكربون، وسن القوانين اللازمة لحماية البيئة، وأهمية الاعتماد على مصادر الطاقة المستدامة، للمساهمة في التخفيف من الآثار البيئية، وتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري والتلوث البيئي.

وقال إن “الاستثمار الاقتصادي يعد من أهم التحديات التي تواجه البرلمانيين، عند دمج الممارسات البيئية حول الطاقة النظيفة والتحول الأخضر في أعمالهم التشريعية، وفي هذا الإطار تسعى دولة الإمارات العربية المتحدة إلى زيادة النسبة المستهدفة من الطاقة النظيفة بنسبة 30% بحلول عام 2030 وتهدف إلى إنتاج 30% من احتياجاتها الكهربائية من الطاقة النووية والطاقة الشمسية”.

وأضاف أن الإمارات التزمت بالحد من آثار التغير المناخي وكانت أول دولة في المنطقة العربية تُوقع وتصادق على اتفاق باريس، وأول دولة في المنطقة تلتزم بخفض الانبعاثات في جميع القطاعات الاقتصادية، وتعلن عن مبادرة استراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، فضلا عن الشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات والولايات المتحدة التي تمت في عام 2022، لاستثمار 100 مليار دولار لتنفيذ مشروعات للطاقة النظيفة بقدرة إنتاجية تصل إلى 100 جيجاوات حول العالم بحلول عام 2035".

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