666.2 مليار درهم استثمارات بنوك الإمارات نهاية أبريل

المصدر: وام

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واصل إجمالي استثمارات البنوك العاملة في الدولة ارتفاعاته المطردة، حيث بلغت 666.2 مليار درهم نهاية أبريل الماضي، مسجلة نمواً بنسبة 0.3% على أساس شهري و5% منذ بداية العام الجاري ونحو 21% مقارنة بمستواها قبل عام، أي في نهاية أبريل 2023.

وبحسب المؤشرات المصرفية لجميع البنوك، والصادرة عن المصرف المركزي اليوم، توزعت استثمارات البنوك في نهاية أبريل بواقع 270.5 مليار درهم في سندات الدين، و16.6 مليار درهم في الأسهم، و328.5 مليار درهم في سندات محفوظة حتى تاريخ الاستحقاق، و50.6 مليار درهم في استثمارات أخرى.

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