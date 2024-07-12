بنوك الإمارات تضخ 71.4 مليار درهم تمويلات جديدة خلال الأشهر الـ 4 الأولى من 2024

المصدر: وام

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ضخت البنوك العاملة في الدولة 71.4 مليار درهم كتمويلات جديدة خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري.

وبحسب المؤشرات المصرفية لجميع البنوك، والصادرة عن المصرف المركزي، اليوم، ارتفع إجمالي الائتمان 3.6% خلال الأشهر الأربعة الأولى، إذ وصل نهاية أبريل الماضي إلى 2.063 تريليون درهم مقارنة بـ1.991 تريليون درهم نهاية العام الماضي، ونما الائتمان في أبريل وحده بنسبة 0.8%، فيما بلغ النمو السنوي أي أبريل الماضي مقارنة بأبريل من العام الماضي 8.8%.

ووفق بيانات المركزي، نما الائتمان المحلي 2.9% خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام، فيما كان النمو الشهري 0.7% ليصل إجمالي الائتمان المحلي إلى 1.789 تريليون درهم نهاية أبريل.

وارتفع الائتمان المحلي 0.7% في أبريل و6.5% على أساس سنوي.

وتوزع الائتمان المحلي بواقع 197.1 مليار درهم للقطاع الحكومي، و296.2 مليار درهم للقطاع العام (الجهات ذات الصلة بالحكومة)، و1.278 تريليون درهم للقطاع الخاص، و17.7 مليار درهم للمؤسسات المالية غير المصرفية.

وبلغت قروض القطاعين التجاري والصناعي 844.1 مليار درهم، وإجمالي قروض البنوك العاملة في الدولة للأفراد 433.9 مليار درهم.

وأما بالنسبة للائتمان الأجنبي، فقد ارتفع 8% منذ بداية العام الجاري و1.4% على أساس شهري ليصل إلى 274.1 مليار درهم نهاية أبريل الماضي، وكان النمو السنوي في الإقراض الأجنبي وصل إلى 26.4% مقارنة بمستواه في أبريل 2023.

أما بالنسبة للوداع المصرفية في البنوك العاملة في الدولة، فقد ارتفعت 2.3% على أساس شهري و7.8% خلال أول أربعة أشهر من العام الجاري و15.6% على أساس سنوي لتزيد نهاية أبريل الماضي عن 2.717 تريليون درهم.

وبلغت ودارع المقيمين أكثر من 2.503 تريليون درهم نهاية أبريل بارتفاعها 2.7% على أساس شهري و7.9% منذ بداية العام الجاري و17.2% على أساس سنوي.

وبلغت ودائع غير المقيمين 214.4 مليار درهم بعد أن سجلت ارتفاعاً بنسبة 6.4% خلال أول أربعة أشهر من العام الجاري.

ولامست إجمالي أصول القطاع المصرفي حاجز الـ4.3 تريليونات درهم نهاية أبريل الماضي بارتفاعها 1% على أساس شهري و5.4% خلال أول أربعة أشهر.

ووصلت إجمالي احتياطيات البنوك لدى المصرف المركزي إلى 566.5 مليار درهم نهاية أبريل بارتفاعها 1.9% على أساس شهري و8.5% منذ بداية العام.

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