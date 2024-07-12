2.53 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في يوم

المصدر: (دبي - البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

سجلت التصرفات العقارية في دبي، أمس، 2.53 مليار درهم، عبر 626 صفقة. وتم تسجيل 491 مبايعة بقيمة 2.08 مليار درهم، منها 58 مبايعة لأراضٍ، و401 مبايعة لوحدات سكنية، و32 مبايعة لمبانٍ.

وتصدرت الخليج التجاري المناطق في قيمة المبيعات بـ 512 مليون درهم عبر 30 صفقة، تليها نخلة جميرا، بقيمة 312 مليون درهم، عبر صفقتين وثالثاً منطقة دبي هيلز بـ 175 مليون درهم، عبر 64 صفقة، ورابعاً منطقة قرية جميرا الدائرية مع 49 صفقة بقيمة نحو 93 مليون درهم.

وتم بيع قطعتي أرض في منطقة الخليج التجاري، سعر كل منهما 226 مليون درهم، وقطعة أرض أخرى في نخلة جميرا بقيمة 222 مليون درهم، إلى جانب بيع فيلا على الخارطة في منطقة مدينة المطر بقيمة 20 مليون درهم.

وسجلت الرهون 350 مليون درهم عبر 119 معاملة منها 34 رهناً لأرض و69 رهناً لوحدات سكنية و18 رهناً لمبانٍ وتم تسجيل 16 هبة بقيمة 107 ملايين درهم.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز