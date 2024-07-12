50 مليون درهم جوائز خلال مفاجآت صيف دبي 2024

المصدر: دبي - البيان

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تقدم مفاجآت صيف دبي 2024 آلاف العروض الترويجية والأنشطة، التي يمكن الاستمتاع بها، بالإضافة إلى فرص متعددة للفوز بجوائز كبرى.

حيث تتوج دورة هذا العام أكبر عدد من الفائزين المحظوظين على الإطلاق مع سحوبات نقدية وجوائز رائعة، تبلغ قيمتها 50 مليون درهم. وتعد مفاجآت صيف دبي، التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، بصيف مليء بالمفاجآت المذهلة مع السيارات الجديدة والمجوهرات الفاخرة والمكافآت النقدية، التي يمكن الفوز بها.

وفي مراكز تسوق ماجد الفطيم سيدخل العملاء الذين ينفقون 300 درهم إلى سحوبات مليونير شير، التي سيفوز من خلالها ستة أشخاص بمليون نقطة شير في سحوبات أسبوعية، تستمر حتى شهر سبتمبر. وتقدم مسابقة «أنفق واربح» في دبي فستيفال سيتي مول سيارتي ليكزس إلى اثنين من الفائزين المحظوظين. وسيحظى المتسوقون الذين ينفقون 300 درهم أو أكثر حتى 1 سبتمبر، ويقومون بتحميل فواتير الشراء على تطبيق التسوق «بلو»، بفرصة الدخول إلى السحب.

ويتيح عرض استعدوا لمفاجآت الصيف المميزة في ميركاتو وتاون سنتر جميرا للعملاء فرصة الفوز بسحوبات أسبوعية مع كل 200 درهم يقومون بإنفاقها، وسيفوز اثنان من سعداء الحظ أسبوعياً بجائزة نقدية قدرها 5000 درهم لكل منهما حتى 1 سبتمبر.

ويقدم عرض اربح مع برنامج (تكت) في مفاجآت صيف دبي عدة فرص للفوز بجوائز رائعة، حيث يمكن لأعضاء البرنامج ربط بطاقات «فيزا» أو «ماستركارد» الخاصة بهم بتطبيق «تكت» للدخول في خمس سحوبات للفوز بنقاط تكت بقيمة 10000 درهم في كل مرة يقومون بثلاث عمليات شراء لدى أي منفذ من منافذ البيع من شركاء برنامج تكت.

وبالإضافة إلى ذلك فإن إنفاق أكثر من 500 درهم من خلال بطاقة بنك أبوظبي التجاري في المواقع الشريكة للبرنامج يزيد من فرص المتسوقين للفوز والتأهل لسحب آخر مع 10 فائزين من سعداء الحظ.

وسيستمتع المتسوقون بعرض «أنفق واربح» في مفاجآت صيف دبي مع وافي سيتي عند إنفاق 300 درهم أو أكثر حتى 1 سبتمبر في أي من متاجر وافي مول، ومطاعم وافي، ونادي وسبا وافي الصحي، وسوق خان مرجان، وفنادق وافي. ويمكن للزوار التسجيل للدخول في السحب الكبير للحصول على فرصة الفوز بقلادة من الألماس عيار 22.2 قيراط وأقراط من الذهب الأبيض عيار 18 قيراط بقيمة 70000 درهم، بالإضافة إلى المزيد من الجوائز الرائعة.

ويقدم عرض تغلب على الوقت مع مفاجآت صيف دبي من مجموعة ريفولي المزيد من الجوائز الرائعة على مدى ثلاثة أيام. من اليوم وحتى 14 يوليو يمكن للعملاء التسوق في متاجر ريفولي آي زون وأور تشويس، للحصول على أرقى الساعات والنظارات بأسعار لا تقبل المنافسة، والدخول في سحب للفوز بقسائم بقيمة إجمالية تبلغ 60000 درهم من مجموعة ريفولي تتراوح قيمة كل منها بين 1000 و5000 درهم.

وسيحظى المتسوقون بفرصة أخرى للفوز بواحدة من ست سيارات جاك جي إس 8 2024 من خلال حملة سحوبات مفاجآت صيف دبي 2024، التي تنظمها مجموعة مراكز التسوق في دبي حتى 1 سبتمبر. ويمكن للمتسوقين الذين ينفقون 200 درهم أو أكثر في 18 مركز تسوق مشاركة الحصول على قسيمة رقمية للدخول في السحب. وسيتم الإعلان عن أسماء الفائزين أسبوعياً، حيث يقام السحب الأول يوم 13 يوليو.

ويعود عرض مجوهرات مدينة الذهب من مجموعة دبي للمجوهرات ليقدم العديد من العروض الترويجية وفرص الفوز بجوائز رائعة، ويمكن للمتسوقين الاستمتاع بتخفيضات تصل إلى 50 % على مجوهرات الألماس واللؤلؤ، والحصول على هدايا فورية عند الشراء بقيمة 1000 درهم أو أكثر.

بالإضافة إلى عملات ذهبية عند إنفاق 2500 درهم أو أكثر لشراء الألماس. كما ستحظى كل عملية شراء بقيمة 1000 درهم أو أكثر للدخول في السحب للفوز بواحدة من 20 قسيمة شراء بقيمة 5000 درهم لكل منها.

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