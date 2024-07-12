الأسهم ترتفع.. وسوق دبي قرب 4100 نقطة

المصدر: دبي - محمود حسن

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يقترب مؤشر سوق دبي المالي من مستوى 4100 نقطة، بعد ارتفاعه أمس بنسبة 0.26 %، إلى مستوى 4090 نقطة، حيث أسهم 24 شركة، وبقيت 8 على ثبات، وانخفاض أسهم 12 شركة.

وكانت الأسهم الأكثر ارتفاعاً، الفردوس القابضة بنسبة 4.24 %، وأجيليتي للمخازن بنسبة 3.07 %، وأملاك للتمويل بنسبة 2.65 %، وأرامكس بنسبة 2.39 %.

وارتفع سهم الإمارات دي الوطني بنسبة 0.3 %، عند 16.70 درهماً، وبتداولات تجاوزت مليون سهم.

وأكثر الأسهم تداولاً، سهم دريك آند سكل، والذي أقفل عند سعره السابق 0.383 درهم، وبتداولات تجاوزت 23 مليون سهم.

وكانت الأسهم الأكثر انخفاضاً، مصرف السلام السودان بنسبة 8.22 %، وسكون للتأمين بنسبة 5.19 %، وسلامة بنسبة 3.39 %، والإمارات لأنظمة التبريد بنسبة 2.5 %. أقفل سهم إعمار العقارية عند سعره السابق 8.05 دراهم، وبتداولات تجاوزت 8 ملايين سهم، بينما انخفض سهما ديار للتطوير ودبي الإسلامي بنسبة 0.5 %، عند 0.700 درهم و5.77 دراهم.

سوق أبوظبي

أقفل مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية مرتفعاً بنسبة 0.14 %، عند مستوى 9151 نقطة، حيث ارتفعت أسهم 41 شركة، وبقيت 16 على ثبات، فيما انخفضت أسهم 15 شركة.

وكانت الأسهم الأكثر ارتفاعاً، أسمنت الخليج بنسبة 14.8 %، وإيزي ليس بنسبة 12.5 %، ورأس الخيمة للأسمنت بنسبة 5.5 %، ومجموعة أغذية بنسبة 5.3 %.

وارتفع سهم الدار العقارية بنسبة 2.8 %، عند 6.63 دراهم، وبتداولات قاربت 5 ملايين سهم، وارتفع سهم إشراق للاستثمار بنسبة 0.3 %، عند 0.317 درهم، وبتداولات تجاوزت 39 مليون سهم، بينما ارتفع سهم أدنوك للغاز بنسبة 2.7 %، عند 3.07 دراهم، وبتداولات قاربت 26 مليون سهم.

وأكثر الأسهم تداولاً، سهم ملتيبلاي، مرتفعاً بنسبة 5.3 %، عند 2.18 درهم، وبتداولات قاربت 42 مليون سهم.

فيما كانت الأسهم الأكثر انخفاضاً، ريسبونس بلس بنسبة 5.3 %، وإي سي جي ستاليونز بنسبة 2.5 %، وأبوظبي الوطنية لمواد البناء بنسبة 1.96 %، وألفا ظبي بنسبة 1.71 %.

وبلغت إجمالي السيولة 1.22 مليار درهم، موزعة بواقع مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و227 مليون درهم في سوق دبي المالي.

مصرف السلام السودان 8.22 %

سكون للتأمين 5.19 %

سلامة 3.39 %

الإمارات لأنظمة التبريد 2.5 %

ريسبونس بلس 5.3 %

إي سي جي ستاليونز 2.5 %

أبوظبي الوطنية لمواد البناء 1.96 %

ألفا ظبي 1.71 %

أسمنت الخليج 14.8 %

إيزي ليس 12.5 %

رأس الخيمة للأسمنت 5.5 %

مجموعة أغذية 5.3 %

الفردوس القابضة 4.24 %

أجيليتي للمخازن 3.07 %

أملاك للتمويل 2.65 %

أرامكس 2.39 %

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