أصول القطاع المصرفي تلامس 4.3 تريليونات درهم بنهاية أبريل

المصدر: أبوظبي - وام

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ارتفع إجمالي أصول القطاع المصرفي، شاملاً شهادات القبول المصرفية بنسبة 1 % إلى نحو 4.296 تريليونات درهم في نهاية شهر أبريل الماضي مقارنة بنحو 4.254 تريليونات درهم في نهاية شهر مارس السابق.

ووفق تقرير التطورات النقدية والمصرفية لشهر أبريل الماضي، فقد ارتفع إجمالي الائتمان بنسبة 0.8 % من 2.047 تريليون درهم في نهاية شهر مارس 2024 إلى 2.063 تريليون درهم في نهاية شهر أبريل.

ويعزى نمو إجمالي الائتمان إلى زيادة الائتمان المحلي بنسبة 0.7 % وزيادة الائتمان الأجنبي بنسبة 1.4 % في حين يعود توسع الائتمان المحلي إلى ارتفاع في الائتمان للقطاع الحكومي والخاص بنسبة 4.7 و0.4 % على التوالي. وسجل إجمالي الودائع المصرفية ارتفاعاً بنسبة 2.3 %.

حيث ارتفع من نحو 2.657 تريليون درهم في نهاية شهر مارس 2024 إلى أكثر من 2.717 تريليون درهم في نهاية شهر أبريل 2024، وترجع الزيادة في إجمالي الودائع المصرفية إلى نمو ودائع المقيمين بنسبة 2.7 %.

عرض النقد

وأعلن المصرف المركزي ارتفاع إجمالي عرض النقد (ن1) الذي يشمل النقد المتداول خارج البنوك، إضافة إلى الودائع النقدية (الحسابات الجارية والحسابات تحت الطلب لدى البنوك)، بنسبة 1.6 % من 878.1 مليار درهم في نهاية مارس 2024 إلى 892.4 مليار درهم في نهاية أبريل 2024، الأمر الذي يرجع إلى ارتفاع قيمة العملة المتداولة خارج البنوك بمقدار 1.2 مليار درهم، إلى جانب زيادة قدرها 13.1 مليار درهم في الودائع النقدية.

وارتفع إجمالي عرض النقد (ن2) الذي يشمل (ن1)، إضافة إلى الودائع شبه النقدية (الودائع لأجل والودائع الادخارية للمقيمين بالدرهم وودائع المقيمين بالعملات الأجنبية)، بنسبة 0.6 % من 2.134 تريليون درهم في نهاية مارس 2024 إلى 2.148 تريليون درهم في نهاية أبريل 2024.

وتوسعت القاعدة النقدية بنسبة 1.5 % من 703.7 مليارات درهم في نهاية شهر مارس 2024 إلى 714.3 مليار درهم في نهاية شهر أبريل، وكان الارتفاع في القاعدة النقدية مدفوعاً بالنمو في الحسابات الجارية للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى والودائع لليلة واحدة لدى المصرف المركزي.

ميزانية المركزي

لامست الميزانية العمومية لمصرف الإمارات المركزي حاجز الـ790 مليار درهم في نهاية أبريل الماضي، وذلك للمرة الأولى في تاريخها.

وأوضح التقرير أن ميزانية المصرف المركزي العمومية ارتفعت على أساس سنوي 25 % إلى 789.82 مليار درهم في نهاية أبريل الماضي، مقارنة بنحو 631.63 مليار درهم في أبريل 2023.

وزادت ميزانية المركزي على أساس شهري 2.4 % أو 18.6 مليار درهم مقابل نحو 771.23 مليار درهم في مارس 2024، بينما ارتفعت خلال الأربعة أشهر الأولى من العام الجاري بنحو 9.6 % أو 68.9 مليار درهم مقارنة بنحو 720.9 مليار درهم في نهاية العام الماضي.

وحسب الإحصائيات، توزعت ميزانية المصرف المركزي في جانب الأصول بواقع 362.66 مليار درهم للنقد والأرصدة المصرفية في أبريل الماضي، إلى جانب الاستثمارات بنحو 214.3 مليار درهم، و174.16 مليار درهم للودائع، و1.73 مليار درهم للقروض والسلف، و36.96 مليار درهم للأصول الأخرى.

وتوزعت الميزانية العمومية في جانب الخصوم ورأس المال بواقع 343.26 مليار درهم للحسابات الجارية وحسابات الودائع، ونحو 259.92 مليار درهم للأذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية، و146.79 مليار درهم للأوراق النقدية والعملات المعدنية المصدرة، و24.75 مليار درهم رأس المال والاحتياطيات، و15.1 مليار درهم خصوم أخرى.

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