«أدنوك» تستخدم نظاماً للذكاء الاصطناعي للتحكم الآلي في الآبار بعملياتها البحرية

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أعلنت «أدنوك»، أمس، استخدام نظام RoboWell المدعوم بالذكاء الاصطناعي، الذي طورته شركة «إيه آي كيو» للتحكم الآلي في الآبار، ضمن عملياتها في حقل «نصر» البحري، وذلك للمرة الأولى عالمياً في العمليات البحرية. وتؤكد هذه الخطوة استفادة «أدنوك» من تطبيق أحدث الحلول والتقنيات المتقدمة، لتعزيز الكفاءة وضمان توفير إمدادات طاقة آمنة وموثوقة بشكل مسؤول.

وطبقت «أدنوك» النظام، بالشراكة مع «إيه آي كيو»، الشركة المتخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي ومقرها أبوظبي، والتي تقدم حلولاً نوعية لقطاع الطاقة. وقال عبدالمنعم الكندي، الرئيس التنفيذي لدائرة الاستكشاف والتطوير والإنتاج في «أدنوك»:

«يعكس استخدام نظام RoboWell في حقل نصر البحري كيفية استفادة «أدنوك» من إمكانات الذكاء الاصطناعي، لدعم جهودها في تلبية الطلب العالمي المتزايد على الطاقة بشكل مسؤول، وذلك ضمن مساعيها إلى أن تصبح شركة الطاقة الأكثر اعتماداً على الذكاء الاصطناعي في العالم.

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