أبوظبي تستضيف القمة العالمية لصناعة الطيران 25 سبتمبر

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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تستضيف أبوظبي النسخة السابعة من القمة العالمية لصناعة الطيران في منتجع سانت ريجيس جزيرة السعديات بأبوظبي يومي 25 و26 سبتمبر المقبل.

وتمثل القمة الرائدة قطاعات الطيران والفضاء والدفاع، وتهدف إلى تسريع الاستثمارات لتعزيز الاستدامة ومشاركة الشباب والابتكار في هذه القطاعات.

وتجمع القمة أبرز قادة القطاع والمسؤولين الحكوميين بإشراف الرؤساء التنفيذيين لسلاسل توريد قطاع الطيران في العالم، بهدف تطوير الاستراتيجيات وبناء الشراكات.

وأسهمت القمة منذ إطلاق نسختها الأولى في عام 2012 بتعزيز مكانة دولة الإمارات بوصفها مركزاً رائداً لقطاع الطيران، الذي شهد نمواً ملحوظاً وأصبح عاملاً رئيسياً في النمو الاقتصادي.

وتتمحور نسخة العام الجاري حول تحقيق مجموعة من الأهداف لتطوير القطاع ومواجهة مخاوف الطيران العالمية واستكشاف طرق جديدة لتعزيز القدرات التكنولوجية والاستراتيجية وجذب الاستثمارات وتعزيز الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية في سلسلة توريد الطيران، فضلاً عن التأكيد على الالتزام بالمسؤولية البيئية.

وتركز جلسات النقاش في القمة على تطوير نظام القطاع الدفاعي والاستثمار في قطاع الطيران المزدهر في المنطقة، فضلاً عن الالتزام بالمسؤولية البيئية لإرساء مستقبل مستدام وتحسين البنية التحتية للمطارات لتحقيق النمو المستقبلي.

ويشارك في القمة العالمية لصناعة الطيران مجموعة من المتحدثين البارزين، بمن فيهم سعادة الدكتور محمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، ومحمد القحطاني، الرئيس التنفيذي لأمن المعلومات في شركة مطارات الرياض، والسيدة ليلى أودينا، رئيس مجلس إدارة مطار ريغا الدولي.

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