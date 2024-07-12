معهد إدارة المشاريع: الاعتماد المبكر للذكاء الاصطناعي التوليدي ضروري لحفز النمو

المصدر: دبي - البيان

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كشف تقرير جديد صادر عن معهد إدارة المشاريع (PMI)، المؤسسة المهنية للمتخصصين في إدارة المشاريع، عن الدور المحوري الذي يلعبه رواد استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي في توجيه انتشار هذه التقنية. ويوضح التقرير مساعي الرواد لتحسين الأداء وتعزيز اعتماد الذكاء الاصطناعي التوليدي.

ويعتبر سوق الذكاء الاصطناعي التوليدي من القطاعات الناشئة السريعة التي تبشر بإحداث تحول جذري في اقتصادات العالم. وقد أدركت المؤسسات التي تبادر إلى تبني الذكاء الاصطناعي التوليدي حجم الفوائد الكبيرة التي تحققها لهم هذه التقنية لناحية الإنتاجية والكفاءة والتعاون والإبداع.

واستطلع التقرير، الذي يحمل عنوان «أفضلية السبّاقين: الفوائد المباشرة لتبني الذكاء الاصطناعي التوليدي في إدارة المشاريع»، آراء 500 متخصص في إدارة المشاريع من جميع أنحاء العالم يستخدمون الذكاء الاصطناعي التوليدي في مشاريعهم.

إنتاجية أكثر

ويعتبر رواد استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي أكثر إنتاجية (93% مقابل 58% من المستخدمين الذين لا يوظفون هذه التقنية بشكلٍ كافٍ أو «المستكشفين»)، ذلك أن استخدامهم للذكاء الاصطناعي التوليدي يحقق لهم مستويات أعلى لحل المشكلات (89% مقابل 46% للمستكشفين)، والفعالية (88% مقابل 50%).

ويكتسب رواد استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي مهارات أفضل في التعامل مع الآخرين، التي يسميها معهد إدارة المشاريع «مهارات القوة»؛ حيث أسهم استخدامهم لهذه التقنية بزيادة التعاون فيما بينهم (83% من الرواد مقابل 32% من المستكشفين)، وتعزيز قدراتهم الإبداعية (84% مقابل 44%).

كما يحقق الرواد تحسينات إضافية في إدارة المشاريع لناحية: نطاق المشروع (87% من الرواد مقابل 34% من المستكشفين)، والجداول الزمنية (85% مقابل 46%)، والتكلفة (85% مقابل 42%)، وإدارة الجودة (91% مقابل 40%).

تضاعف

وبحسب دراسة أجرتها مايكروسوفت ولينكد إن، فقد تضاعف استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي خلال الأشهر الأخيرة من 2023، حيث توجه لاستخدامه 75% من العاملين في المجال المعرفي.

ولاحظ معهد إدارة المشاريع توجهاً هائلاً نحو استخدام هذه التقنية في مجتمعه الذي يضم قرابة مليون عضو من متخصصي إدارة المشاريع. وبحسب تقرير نشرته «أند استراتيجي - الشرق الأوسط»، الذراع العالمية للاستشارات الإدارية لشركة برايس ووتر هاوس كوبرز، فإنه من المتوقع أن تحقق دول مجلس التعاون فوائد اقتصادية بقيمة تقارب 23.5 مليار دولار م بحلول العام 2030 بفضل النمو المتسارع لاستثمارات الذكاء الاصطناعي.

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