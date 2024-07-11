"فيرتيغلوب" تفوز بعقد قيمته 397 مليون لشحن الأمونيا إلى أوروبا

المصدر: وام

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أعلنت شركة "فيرتيغلوب" فوزها بعقد لتوريد الأمونيا المتجددة للاتحاد الأوروبي ضمن مزاد مؤسسة H2Global التجريبي وهي مبادرة تمولها الوزارة الفيدرالية الألمانية للشؤون الاقتصادية وحماية المناخ.

والتزمت "فيرتيغلوب"، وهي شراكة استراتيجية بين مجموعة "أدنوك" وشركة " أو سي أي جلوبال" ومقرها في أبوظبي، بتوريد كميات من الأمونيا المتجددة تبدأ من مستوى محتمل يصل إلى 19,500 طن في عام 2027(تخضع لتاريخ بدء الإنتاج وتوافر المنتج ) مع إمكانية أن ترتفع الكميات بعد ذلك في المجمل إلى مستوى محتمل يصل إلى397,000 طن بحلول عام 2033، وذلك على أساس سعر ألف يورو للطن.

وقال أحمد الحوشي، الرئيس التنفيذي لشركة "فيرتيغلوب" إن فوز"فيرتيغلوب" بهذا العقد يُعد إنجازاً مهماً يُعزز ريادة الشركة في تطوير عملية إنتاج الأمونيا المستدامة ُويمثل خطوة إضافية حاسمة لاتخاذ قرار الاستثمار النهائي الخاص بمشروع مصر للهيدروجين الأخضر في النصف الأول من عام 2025.

وأضاف أن فوز الشركة بالمزاد التجريبي لمؤسسة"H2Global" يعكس ريادتها في توفير المنتجات منخفضة الكربون والتزامها بخلق مستقبل أكثر استدامة وأشاد بالجهود التي بذلها فريق عمل "فيرتيغلوب" والتي كان لها مساهمة مهمة في تحقيق هذا الانجاز وقال :" سنعمل على الاستفادة من هذا البرنامج المهم الذي يحقق الجدوى الاقتصادية لاستثمارنا في الأمونيا المتجددة ويدعم تقنيات خفض انبعاثات الكربون ، مع الحفاظ على انضباطاستراتيجيتنا للنمو".

وقد أقرت الحكومة الألمانية مبلغ 4.43 مليار يورو لآلية مزاد " H2Global " المزدوج التي تنفذها شركة "هينتكو" لتسريع وتيرة تبني الهيدروجين المتجدد ومشتقاته.

يهدف نموذج المزاد المزدوج - الذي يشارك فيه البائعون والمشترون- إلى تقليص التفاوت بين أسعار تداول الهيدروجين المرتفعة حالياً في السوق العالمي والأسعار المنخفضة التي يمكن أن يُباع أو يُستخدم بها بطرق مجدية اقتصادياً على المستوى الإقليمي.

وسيدعم توريد الأمونيا المتجددة جهود تعزيز أمن الطاقة وخفض الانبعاثات في أوروبا، مع إسهام واردات الأمونيا المتجددة في خفض انبعاثات الكربون بما يعادل الانبعاثات السنوية لنحو 62 ألف سيارة.

وسيعمل المشروع على خلق زخم قوي في سوق الأمونيا المتجددة في أوروبا، ما يسهم في تعزيز الجهود الحالية لإزالة الكربون من أنظمة الطاقة الأوروبية.

وتمكنت "فيرتيغلوب" من خلال تقديم عرضها الناجح، من تأمين شراكة طويلة الأجل مع عميل أوروبي استراتيجي ويدعم هذا العرض جهود أوروبا لتنويع مصادر الطاقة وتعزيز أمنها وهو ما يتماشى مع اتفاقية تسريع أمن الطاقة والنمو الصناعي بين دولة الإمارات وألمانيا، والموقعة في عام 2022.

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون في مجالات أمن الطاقة وخفض اانبعاثات الكربون والوقود منخفض الكربون.. وتتوافق هذه الجهود مع مساعي "أدنوك" لتعزيز نمو سلاسل الامداد العالمية للأمونيا منخفضة الكربون، والاستحواذ على حصة 5% من السوق العالمي للهيدروجين منخفض الكربون بحلول عام 2030، بما يدعم استراتيجية دولة الإمارات الوطنية للهيدروجين.

وحظي المزاد التجريبي - الذي تم إطلاقه في نهاية عام 2022- باهتمام كبير من أكثر من 65 دولة عبر خمس قارات وسجلت الدفعة الأولى من المزاد التي ركزت على الأمونيا المتجددة، أكثر من ألف عملية تنزيل لوثائق المزاد من قبل الشركات الخاصة والجهات التنظيمية والمؤسسات الأكاديمية.

واستقطبت مرحلة التأهل عروضاً من قبل 22 شركة / ائتلافا عبر خمس قارات، وتم اختيار فيرتيغلوب المزايد الفائز من بين 5 شركات تأهلت للمرحلة النهائية.

ويعكس المزاد إمكانية قيام الاتحاد الأوروبي باستيراد الأمونيا المتجددة بأسعار جذابة مع تقديم الدعم المستهدف للمشاريع الدولية الأكثر تنافسية.

وتلتزم "فيرتيغلوب" بإنتاج الأمونيا بما يتماشى مع أنظمة الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالهيدروجين المتجدد وستلبي معايير الاستدامة والمتطلبات البيئية الإضافية المنصوص عليها ضمن المزاد.

من جانبه قال تيمو بوليرهي الرئيس التنفيذي لشركة "هينتكو" المؤسس المشارك في مؤسسة "H2Global" إن نتيجة المزاد تبرز الإمكانيات السوقية للهيدروجين المتجدد ومشتقاته موضحا أن مسار انتقال قطاع الطاقة العالمي نحو مصادرالطاقة المستدامة يتطلب تحقيق قيمة حقيقية مقابل الأموال المستثمرة وإيجاد حلول فعالة وأثبت هذا المزاد التجريبي الأول من نوعه مدى فعالية وأهمية الآليات المبتكرة سواء على المستوى المالي أو على صعيد المشتريات، مثل آلية مؤسسة H2Global، لخلق أسواق نشطة تحفز وتستقطب التمويل من القطاع الخاص.

وحظي عرض "فيرتيغلوب" بدعم من مشروع مصر للهيدروجين الأخضر، وهو ائتلاف تشارك فيه الشركة إلى جانب كل من شركة "سكاتك إيه إس إيه" وشركة "أوراسكوم للإنشاءات" وصندوق مصر السيادي والشركة المصرية لنقل الكهرباء .

ويضمن المشروع الذي يقع مقره في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إمدادات هيدروجين متجدد مستقرة لشركة "فيرتيغلوب" طوال فترة الاتفاقية.

كانت "فيرتيغلوب" قد وقعت في إطار فعاليات مؤتمر الاستثمار "مصر والاتحاد الأوروبي" الذي عُقد مؤخراً، اتفاقية مع شركائها في مشروع مصر للهيدروجين الأخضر لبيع الأمونيا، بما يسهم في تطوير سلاسل الامداد للهيدروجين والأمونيا المستدامة وتعزيز القدرات الإنتاجية.

بدوره، قال تارييه بيلسكوج، الرئيس التنفيذي لشركة "سكاتك" إن الفوز بعقد "H2Global" يُمثل لحظة فارقة لمشروع مصر للهيدروجين الأخضر، ومقره العين السخنة في مصر كونه يعكس تنافسية إنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا في مصر، المدفوعة بوفرة مصادر الطاقة المتجددة والموقع الاستراتيجي وقوة الدعم الحكومي.. ومن المنتظر أن يسهم تأمين شركة فيرتيغلوب لاتفاقية الشراء في تعزيز سرعة تطور المشروع ليحقق النتائج المرجوة منه.

من جانبه قال أيمن سليمان، الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي إن الفوز بهذا المزاد يعد بمثابة شهادة على مدى قوة تنافسية منظومة الوقود النظيف في مصر، المدعومة بوفرة موارد الطاقة المتجددة وتوافر الأراضي والدعم الحكومي وأضاف : “ نفخر بهذه الشراكة التي نجحت في تسريع وتيرة جهود مصر لتحقيق طموحاتها في أن تصبح واحدة من أهم الدول المُصدرة للوقود النظيف والأسمدة إلى أوروبا ما يبرهن على التزامنا بدعم جهود الانتقال في قطاع الطاقة العالمي نحو مصادر الطاقة المستدامة والاستثمار فيها”.

من ناحيته قال أسامة بشاي، الرئيس التنفيذي لشركة "أوراسكوم للإنشاءات" إن الفوز بهذا العقد يسهم في ترسيخ مكانة مشروع مصر للهيدروجين الأخضر وريادته الإقليمية في قطاع الهيدروجين ويسرنا أن نكون جزءاً من هذا الائتلاف الذي كانت له الريادة في إنتاج الهيدروجين المتجدد في مصر في عام 2023 ، ويؤكد اليوم ريادته بما أحرزه من تطور كبير على الصعيد التجاري ونتطلع أيضاً إلى الاستفادة من قدراتنا الصناعية في إنشاء مصنع الهيدروجين وتجهيز البنية التحتية لموارد الطاقة المتجددة بشكل عام.

من جهته قال وليد جمال الدين، رئيس مجلس إدارة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إن اتفاقية الشراء المُلزمة التي يؤمنها مزاد" H2Global " تعكس دعم الاتحاد الأوروبي لقطاع الهيدروجين الأخضر الناشئ وتبرز قدرة مصر على الاستفادة الكاملة من إمكانياتها وتؤكد عزمها على تحقيق رؤيتها، وتظهر ما تتمتع به من مزايا بفضل وفرة موارد الطاقة المتجددة فيها والأراضي الصناعية وموقعها الاستراتيجي والجذاب.

ويستند الفوز بمزاد "H2Global" إلى سجل "فيرتيغلوب" و"أدنوك" الحافل في تسليم شحنات تجريبية من الأمونيا المتجددة و منخفضة الكربون إلى آسيا وأوروبا، ودعم سلاسل الامداد العالمية للأمونيا والهيدروجين منخفض الكربون .

كانت فيرتيغلوب قد سلمت في عام 2023 أول شحنة من الأمونيا المتجددة وفقاً لمعيار اعتماد الشهادة الدولية للاستدامة والكربون "ISCC PLUS"، والتي تم إنتاجها في منشآت الشركة في مصر عن طريق الهيدروجين المصنع بالمحلل الكهربائي التجريبي الخاص بمشروع مصر للهيدروجين الأخضر.

وقامت "فيرتيغلوب" في مايو 2024 بإنتاج أول شحنة تجارية مُعتمدة في العالم من الأمونيا منخفضة الكربون باستخدام تقنية "التقاط الكربون وتخزينه" .

من جانبها قامت شركة "أدنوك" بتسليم الشحنة إلى شركة " ميتسوي وشركاه المحدودة " في اليابان ليتم استخدامها في توليد الطاقة النظيفة.

جديربالذكر أن "فيرتيغلوب" تعمل على تطوير مشاريع أخرى لإنتاج الأمونيا منخفضة الكربون، ومن ضمنها منشأة "تعزيز" لإنتاج مليون طن سنوياً من الأمونيا منخفضة الكربون في مدينة الرويس الصناعية بالشراكة مع "تعزيز" و"ميتسوي وشركاه المحدودة" و"جي إس إنرجي كوربوريشن.

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