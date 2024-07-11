ميزانية المصرف المركزي تلامس 790 مليار درهم للمرة الأولى في تاريخها

المصدر: وام

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لامست الميزانية العمومية لمصرف الإمارات المركزي حاجز الـ 790 مليار درهم في نهاية أبريل الماضي، وذلك للمرة الأولى في تاريخها، وفق أحدث إحصائيات مصرف الإمارات المركزي.

وأوضح التقرير الصادر اليوم أن ميزانية المصرف المركزي العمومية ارتفعت على أساس سنوي بنسبة 25% لتصل إلى 789.82 مليار درهم في نهاية أبريل الماضي، مقارنة بنحو 631.63 مليار درهم في أبريل 2023، بزيادة تعادل 158.2 مليار درهم.

وزادت الميزانية العمومية للمصرف المركزي على أساس شهري بنسبة 2.4% أو ما يعادل 18.6 مليار درهم مقابل نحو 771.23 مليار درهم في مارس 2024، بينما ارتفعت خلال الأربعة أشهر الأولى من العام الجاري بنحو 9.6% أو ما يوازي 68.9 مليار درهم مقارنة بنحو 720.9 مليار درهم في نهاية العام الماضي.

وحسب الإحصائيات، توزعت ميزانية المصرف المركزي في جانب الأصول بواقع 362.66 مليار درهم للنقد والأرصدة المصرفية في أبريل الماضي، إلى جانب الاستثمارات بنحو 214.3 مليار درهم، و174.16 مليار درهم للودائع، و1.73 مليار درهم للقروض والسلف، و36.96 مليار درهم للأصول الأخرى.

وتوزعت الميزانية العمومية في جانب الخصوم ورأس المال بواقع 343.26 مليار درهم للحسابات الجارية وحسابات الودائع، ونحو 259.92 مليار درهم للأذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية، و146.79 مليار درهم للأوراق النقدية والعملات المعدنية المصدرة، و24.75 مليار درهم رأس المال والاحتياطيات، و15.1 مليار درهم خصوم أخرى.

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