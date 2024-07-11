فندق إنتركونتيننتال دبي فستيفال سيتي يكشف النقاب عن تجارب صيفية مذهلة

المصدر: البيان

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أعلن فندق إنتركونتيننتال دبي فستيفال سيتي عن عروضه الصيفية المميزة التي تشمل الإقامة الفاخرة والأجنحة، مقدماً للضيوف تجربة لا تنسى في قلب دبي، الوجهة الأولى للتسوق والمأكولات والترفيه. تم تصميم هذه الباقات الحصرية لتوفير كل من الاسترخاء وتجارب غنية ومتنوعة.

بدوره، قال "توماس شميلتر"، المدير الاقليمي لمجموعة فنادق "إنتركونتيننتال دبي فستيفال سيتي": "الصيف في دبي هو وقت للتجارب التي لا تُنسى، وعروضنا الصيفية للإقامة والأجنحة في إنتركونتيننتال دبي فستيفال سيتي مصممة لخلق ذكريات دائمة". وأضاف: "سواء كان الضيوف يبحثون عن الاسترخاء أو المغامرة، فإن باقاتنا تلبي جميع الاحتياجات لضمان ملاذ فاخر في قلب دبي النابض بالحياة".

باقة "تسوق وأقم وتذوق"

تقدّم باقة "تسوق وأقم وتذوق" تجربة إقامة شاملة وفاخرة مع توفير يصل إلى 25% على الإقامة الأنيقة، مما يتيح للضيوف الاستمتاع بإقامة هادئة ومريحة. يبدأ كل صباح بوجبة إفطار لذيذة في مطعم "أنيس"، حيث يمكن للضيوف تذوق مجموعة متنوعة من الأطباق العالمية ومحطات الطهي الحية. تتضمن خيارات العشاء أيضًا مجموعة متنوعة من الأطعمة لتناسب جميع الأذواق.

كجزء من الباقة، سيحصل الضيوف على قسيمة سبا بقيمة 100 درهم إماراتي لاستخدامها في "سبا إنتركونتيننتال"، مما يدعوهم للاسترخاء وتجديد النشاط مع مجموعة من العلاجات المصممة لراحة العقل والجسم. بالإضافة إلى ذلك، يوفر كتيب قسائم دبي فستيفال سيتي مول مجموعة من الخصومات والعروض الخاصة في العديد من متاجر التجزئة، مما يوفر فرصة مثالية لبعض التسوق المريح.

ستستفيد العائلات بشكل خاص من هذه الباقة حيث أنها تشمل الوصول إلى نادي الأطفال "بلانيت تريكرز". ويمكن للأطفال المشاركة في مجموعة متنوعة من الأنشطة مثل تسلق الصخور والفنون والحرف اليدوية ودروس الطهي، وكل ذلك في بيئة آمنة ومراقبة. يضمن هذا أنه بينما يستمتع الآباء ببعض وقت الاسترخاء، يتم الاهتمام بأطفالهم وتسليتهم.

عرض الأجنحة: إقامة أربع ليالٍ وادفع مقابل ثلاث واستمتع بإقامة وطعام مجانيين لطفلين

بدءًا من 1 يوليو، يدعو عرض الأجنحة الجديد الضيوف للاستمتاع بإقامة فاخرة لمدة أربع ليالٍ بينما يدفعون مقابل ثلاث ليالٍ فقط. يشمل هذا العرض الحصري مجموعة من المزايا التي ترتقي بتجربة الإقامة، بما في ذلك الدخول إلى "كلوب إنتركونتيننتال"، وهو ملاذ في الطابق السادس والعشرين يوفر الراحة والخصوصية والخدمة الشخصية مع إطلالات بانورامية على أفق المدينة وبرج خليفة.

الأسعار: تبدأ من 840 درهم إماراتي في الليلة، غير شاملة الضرائب والرسوم

عروض طعام ورفاهية حصرية

وقت المسبح

استمتع بالصيف بأسلوب أنيق وتغلب على الحر بجانب المسبح في إنتركونتيننتال دبي فستيفال سيتي. استرخ في الجاكوزي بينما تستمتع بمشروبات منعشة وانغمس في واحة هادئة من الراحة والاسترخاء.

كما يقدم سبا إنتركونتيننتال مجموعة من علاجات الوجه من "إكسوفيانس" المصممة لمعالجة مشاكل البشرة الشائعة مثل الشيخوخة وفرط التصبغ وحب الشباب. تشمل العلاجات تدليك ظهر لمدة 30 دقيقة باستخدام زيوت خاصة، مما يوفر تجربة استرخاء شاملة وفاخرة.

شاي ما بعد الظهيرة على الطريقة الباريسية في "شويس تي تي":

استمتع بتجربة شاي بعد الظهيرة المستوحاة من باريس في "شويس تي تي"، من إعداد الشيف بيير غانيير الحائز على ثلاث نجوم ميشلان. تتضمن التجربة مجموعة من الحلويات اللذيذة مثل الماكرون والمعجنات والسندويشات الصغيرة، مع أفضل أنواع شاي "دامان فرير" والقهوة الممتازة، مما يعكس ثقافة المقاهي الباريسية في بيئة راقية وأنيقة.

برانش عائلي يوم السبت في "أنيس"

انطلق في رحلة طهي واستمتع بمجموعة متنوعة من النكهات الأصيلة في برانش عائلي يوم السبت في "أنيس" من الساعة 1 مساءً إلى 4 مساءً. يشمل البرانش ثماني محطات طهي حية وبوفيه واسع مع مناظر خلابة لخور دبي، ويتميز بأجواء نابضة بالحياة مع الترفيه الحي وأنشطة الأطفال.

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