توتال للطاقة تنقل نشاطها البترولي للفجيرة

المصدر: الفجيرة - البيان

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يستقبل ميناء الفجيرة البترولي، أول شحنة جازولين خلال الأيام المقبلة، من شركة توتال العالمية للطاقة، بعد نقلها لعملياتها إلى إمارة الفجيرة.

ويعد نقل شركة توتال لعملياتها ونشاطها البترولي للفجيرة، إضافة نوعية واقتصادية لافتة تسهم بدفع النشاط الاقتصادي قدما.

وأوضح المستشار أحمد عادل عطية الرئيس التنفيذي لشركة الشرق الأوسط للإستشارات القانونية والادارية ومدير التطوير في الفجيرة للنفط والغاز أن نقل توتال نشاطها البترولي الى الفجيرة يؤكد مكانة الفجيرة كمركز اقليمي وعالمي في مجال النفط، وسيشجع مزيدا من الشركات العالمية لنقل أعمالها وأنشطتها الى الفجيرة.

وذكر عطية أن الفجيرة تتمتع ببنية تحتية خاصة بالقطاع النفطي تعتبر الاحدث والأكثر تطورا على مستوى العالم، كما توفر تسهيلات عديدة أمام الشركات والمؤسسات التي ترغب بنقل أعمالها إليها.

وأعرب عن توقعاته أن تجذب الفجيرة مزيدا من الشركات الاقليمية والعالمية العاملة في القطاع البترولي بما يعزز من موقع ومكانة الفجيرة في هذا القطاع على المستوى العالمي.

وتعتبر شركة توتال للطاقة جزءا من مجموعة شركات فرنسية متكاملة متعددة الجنسيات للنفط والغاز، وهي واحدة من سبع شركات نفط كبرى، تغطي أعمالها سلسلة النفط والغاز بأكملها من استكشاف النفط الخام والغاز الطبيعي وإنتاجهما إلى توليد الطاقة، والنقل، وتكرير النفط، وتسويق المنتجات البترولية، والتجارة الدولية للنفط الخام ومنتجاته.

وتعد الفجيرة نقطة ربط بين الشرق والغرب بسبب قربها من مضيق هرمز، حيث يشكل ممرا حيويا لوصول البضائع المحلية والعالمية لأسواق شبه القارة الهندية واسيا وشرق أفريقيا.

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