معدل التضخم في رومانيا يتراجع إلى 9ر4 % خلال يونيو الماضي

المصدر: وكالات

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أظهرت البيانات الصادرة عن معهد الإحصاء الوطني في رومانيا، اليوم الخميس، تراجع معدل تضخم أسعار المستهلكين في البلاد للشهر الخامس على التوالي خلال يونيو الماضي إلى أدنى مستوى له منذ نحو ثلاث سنوات.

وارتفع معدل التضخم على أساس مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 9ر4 ٪ على أساس سنوي خلال يونيو الماضي، مقارنة بارتفاع بنسبة 1ر5 ٪ في مايو الماضي.

يشار إلى أن معدل التضخم خلال يونيو الماضي هو الأدنى منذ يوليو 2021، عندما ارتفعت الأسعار بنفس النسبة البالغة 9ر4 %.

وارتفعت أسعار السلع غير الغذائية بنسبة 3ر6 % خلال يونيو الماضي، مقارنة بيونيو 2023، ومقارنة بارتفاع بنسبة 4ر6 % في مايو الماضي.

وارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 2ر0 % على أساس شهري، خلال يونيو الماضي.

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