ون زعبيل يحصل على جائزتي تميّز من مجلس المباني الشاهقة والمساكن الحضرية

المصدر: البيان

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يفخر ون زعبيل - المشروع الأيقوني متعدد الاستخدامات المطور من قبل مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية "ICD" – بحصوله على جائزتي تميز من مجلس المباني الشاهقة والمساكن الحضرية. حصل المشروع على تقدير تميز ضمن فئتين مختلفتين، حيث تنافس مع مئات المشاريع المصنّفة كأكثر المشاريع تميزًا على مستوى العالم في قطاع الهندسة المعمارية والهندسة والبناء.

يعتبر برنامج جوائز مجلس المباني الشاهقة والمساكن الحضرية السنوي، أحد أرقى برامج الجوائز الدولية، حيث يعترف بالمشاريع التي تقدم مساهمات فريدة للنهوض بالمباني الشاهقة. وتم إدراج المشروع ضمن قائمة الفائزين بجائزة التميز للعام 2024 عن فئة "أفضل مبنى شاهق في الشرق الأوسط وأفريقيا"، وكذلك جائزة التميز للعام 2024 عن فئة "أفضل مبنى شاهق عالميًا، حسب الارتفاع، 300 متر وما فوق "، كما تم إدراجه في القائمة العالمية السنوية لمجلس المباني الشاهقة والمساكن الحضرية ضمن المشاريع الاستثنائية في قطاع الهندسة المعمارية والهندسة والبناء. تعترف هذه الجوائز بتميّز التصميم المعماري للمشروع ون زعبيل الذي يضع الاستدامة والصلابة والتصميم الذي يركز على الإنسان في مقدّمة أولوياته.

يعد هذا الإنجاز هو الأحدث من بين سلسلة من الإنجازات التي حصدها هذا المشروع الأيقوني الضخم متعدد الاستخدامات. حصل ون زعبيل منذ افتتاحه رسميًا في أواخر عام 2023 على شهادة الريادة الذهبية في تصميمات الطاقة والبيئة (LEED Gold) وشهادة اعتماد التصنيف البلاتيني الاستثنائي من WiredScore – وقد أعاد تعريف مفهوم الإقامة والعمل والترفيه واكتسب شهرةً واسعةً بوقت قصير كنموذج مميز للتصميم والهندسة. ويضم هذا المشروع برجين شاهقين يصل بينهما ذا لينك، الذي حقق رقمًا قياسيًا عالميًا في غينيس للأرقام القياسية “كأطول برج كابولي” في العالم، كما يطرح ون زعبيل مساحات مكتبية فاخرة، ووحدات للإقامة لا تُنسى في المنتجع الحضري ون آند أونلي ون زعبيل الفخم للغاية، إضافةً إلى سايرو ون زعبيل، أول فندق متكامل للتعافي واللياقة في دبي.

وفي هذه المناسبة علّق ماثيو شاو، المدير العام لون زعبيل قائلاً: "إن هذه المرحلة هي فترة ازدهار وتوسّع لمشروع ون زعبيل، حيث يستمر في ترسيخ مكانته والاعتراف به على الصعيد العالمي. لا تركّز جوائز التميز التي حصل عليها المشروع على الهندسة المعمارية المتميزة له فحسب، بل تعترف بخطواته البنّاءة في مجال الاستدامة والاتصال الرقمي وتعزيز تجربة المستخدم مع دمج أفضل تجارب الإقامة والعمل والترفيه في العالم في مكانٍ واحد في قلب دبي."

وأضاف الدكتور محمد حجازي، المدير العام للإشراف على المشاريع في شركة دبليو إس بي الشرق الأوسط للاستشارات الهندسية “إن ون زعبيل مشروع محوري وإضافة ذات بصمة عالمية مميزة في قلب دبي. لقد شرفت كوني رئيس استشاريي المشروع فقد حرصنا على تقديم إضافة فريدة من التميز الهندسي مع الالتزام المستمر بأعلى معايير الاستدامة. أشعر بالفخر لهذا التقدير الذي حصل عليه مشروع ون زعبيل اعترافًا بتميزه وتحقيقه لتوازن مذهل بين الاستدامة والفخامة على هذا النطاق العالمي البارز".

وجدير بالذكر، أنه بناءً على هذا الفوز المتميز، تم إدراج مشروع ون زعبيل مع الحاصلين على جوائز التميز، حيث سيتنافسون للحصول على "جائزة التميز العالمية " عن كلتا الفئتين في مؤتمر مجلس المباني الشاهقة والمساكن الحضرية الدولي المرموق لعام 2024 في لندن وباريس، المزمع عقده في سبتمبر 2024.

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