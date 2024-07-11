2.82 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في يوم

المصدر: (دبي - مشعل العباس)

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أمس، 2.82 مليار درهم تمت عبر 824 صفقة.

وشهدت الدائرة تسجيل 636 مبايعة بقيمة 2.1 مليار درهم، منها 90 مبايعة لأراضٍ، و497 مبايعة لوحدات سكنية، و49 مبايعة لمبانٍ. وتصدرت منطقة وادي الصفا 2 المبيعات، أمس، من حيث القيمة بـ193 مليون درهم عبر 19 صفقة، وجاءت ثانياً منطقة معيصم الثانية بقيمة 160 مليون درهم نتجت عن 13 صفقة، وثالثاً منطقة اليفرة 1 بـ152 مليون درهم عبر 3 صفقات، ورابعاً منطقة الحبية الرابعة عبر 16 صفقة بقيمة 122 مليون درهم.

وشهد السوق العقاري بدبي، أمس، بيع قطعة أرض سكنية في منطقة اليفرة 1 بقيمة 148 مليون درهم، كما بيعت شقة سكنية قيد الإنشاء في منطقة قناة دبي المائية ضمن مشروع «Eden House The Canal» بقيمة 25 مليون درهم.

وبلغت قيمة الرهون 575 مليون درهم تمت عبر 143 معاملة، منها 34 رهناً لأراضٍ، و128 رهناً لوحدات سكنية، و27 رهناً لمبانٍ، كما شهد السوق تسجيل 45 هبة بقيمة 152 مليون درهم.

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