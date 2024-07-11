«فيتش» ترفع تصنيف «مصدر» إلى «-AA»

المصدر: (دبي – مصطفى درويش)

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رفعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني طويل الأجل لمؤسسة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» على العملتين الأجنبية والمحلية طويلة إلى «-AA» من «+A» وتعكس الترقية ثقة فيتش بالدعم المستمر الذي تقدمه حكومة أبوظبي لمصدر، حيث يتوقع استمرار ضخ رؤوس الأموال للمساعدة في تحقيق أهداف الطاقة المتجددة الطموحة للإمارة.

ويأتي التصنيف الائتماني المرتفع في الوقت الذي تركز فيه أبوظبي على تنويع مصادر الطاقة لديها وتعزيز دورها كمركز عالمي للطاقة المتجددة.

وأشارت فيتش إلى أن قرار الترقية يعكس «زيادة في حجم الدعم» الذي تتلقاه مصدر من حكومة أبوظبي، التي تصنفها فيتش أيضاً بدرجة «AA-» مع نظرة مستقبلية مستقرة.

ومن المتوقع أن تستمر حكومة أبوظبي في تقديم دعم لمصدر، وضخ رؤوس الأموال للمساعدة في تمويل مشاريع الطاقة المتجددة الجديدة.

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