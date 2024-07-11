«دبي للطاقة» تغير اسمها إلى «بورصة الخليج للسلع»

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت بورصة دبي للطاقة، البورصة الدولية الأولى في منطقة الشرق الأوسط لعقود الطاقة الآجلة والسلع، رسمياً عن تغيير اسمها إلى بورصة الخليج للسلع، وذلك اعتباراً من 2 سبتمبر 2024.

ويأتي هذا التحول الاستراتيجي الذي تشهده البورصة عقب انضمام مجموعة تداول السعودية القابضة («المجموعة») أخيراً كمساهم استراتيجي جديد في البورصة، في واحدة من أهم مراحل النمو في مسيرة البورصة المتنامية، وخططها للتوسع في المنطقة والعالم.

ويأتي الاسم الجديد - «بورصة الخليج للسلع» – تعبيراً عن رؤية البورصة الشاملة والطموحة، وتأكيداً على التزامها بخدمة أسواق الطاقة والسلع في منطقة الخليج بأسرها، كما يتماشى مع مهمة البورصة في تعزيز الوصول للأسواق، وتوفير فرص تداول متنوعة للعملاء في مختلف أنحاء العالم. وقد أعرب رائد بن خليفة السلامي، المدير العام لبورصة دبي للطاقة، عن تطلعه قدماً للمرحلة المقبلة من مسيرة البورصة، قائلاً: «سعداء بالإعلان عن الاسم الجديد «بورصة الخليج للسلع» الذي يجسد التزامنا بتوسيع حضور البورصة وتأثيرها في مختلف أنحاء منطقة الخليج، وما من شك أن انضمام مجموعة تداول السعودية كمساهم استراتيجي في البورصة سيعزز مكانتها، وسيساعدنا على تفعيل الرؤية المستقبلية لنمو أعمال البورصة وتطويرها».

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