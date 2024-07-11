اللون الأخضر يزين مؤشرات الأسهم

المصدر: دبي - محمود حسن

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ارتفع مؤشر سوق دبي المالي، أمس، بشكل طفيف بواقع نقطتين عند مستوى 4080 نقطة، حيث ارتفعت أسهم 20 شركة، واستقرت 7، وانخفضت أسهم 17 شركة.

وتصدر الأسهم الأكثر ارتفاعاً سهم دبي للمرطبات بنسبة 15%، ومصرف السلام السودان بنسبة 8.1%، وسلامة بنسبة 6.6%، وأمان بنسبة 2.7%. بينما كانت الأسهم الأكثر انخفاضاً، تبريد بنسبة 1.9%، وبنك السلام بنسبة 1.8%، وتعليم القابضة بنسبة 1.3%، وسبينيس بنسبة 1.2%.

وانخفض سهم إعمار العقارية بنسبة 0.2% عند 8.05 دراهم، وبتداولات تجاوزت 8 ملايين سهم، بينما ارتفع سهم الاتحاد العقارية بنسبة 1.4% عند 0.365 درهم، وبتداولات قاربت 13 مليون سهم.

وانخفض سهم الإمارات دبي الوطني بنسبة 0.6% عند 16.65 درهماً، وبتداولات تجاوزت 3 ملايين سهم، بينما انخفض سهم دبي الإسلامي بنسبة 0.2% عند 5.80 دراهم، وبتداولات قاربت 3 ملايين سهم.

وكان سهم سلامة أكثر الأسهم تداولاً وارتفع بنسبة 6.7% عند 0.383 درهم، وبتداولات قاربت 16 مليون سهم.

سوق أبوظبي

وصعد مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بشكل طفيف بواقع نقطتين عند مستوى 9138 نقطة، حيث ارتفعت أسهم 25 شركة، وبقيت 16 مستقرة، بينما انخفضت أسهم 36 شركة.

وتصدر الأسهم الأكثر ارتفاعاً، سهم بنك الشارقة بنسبة 4.6%، ومنازل بنسبة 4.3%، وأدنوك للإمداد بنسبة 4.1%، و«مجموعة إي 7» بنسبة 3.7%.

بينما تصدر الأسهم الأكثر انخفاضاً سهم رأس الخيمة للأسمنت بنسبة 6%، والشارقة للأسمنت بنسبة 4.6%، وإيزي ليس بنسبة 4.5%، ورابكو بنسبة 3.8%.

وأقفل سهم ألفا ظبي على ارتفاع بنسبة 1.6% عند 11.70 درهماً، وبتداولات تجاوزت 5 ملايين سهم، بينما ارتفع سهم الدار العقارية بنسبة 0.6% عند 6.45 دراهم، وبتداولات تجاوزت 19 مليون سهم.x وارتفع سهم أدنوك للإمداد بنسبة 4.1% عند 4.30 دراهم، وبتداولات قاربت 9 ملايين سهم، بينما ارتفع سهم ملتيبلاي بنسبة 0.5% عند 2.070 درهم، وبتداولات قاربت 20 مليون سهم.

التداولات

وبلغ إجمالي التداولات 1.7 مليار درهم في كلا السوقين، موزعة بواقع 261 مليون درهم في سوق دبي المالي، و1.47 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

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