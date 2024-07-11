وضع حجر الأساس لـ«ون بارك سنترال» في قرية جميرا الدائرية بـ 700 مليون درهم

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت «إيمان للتطوير العقاري» عن وضع حجر الأساس لـ«ون بارك سنترال»، المشروع التطويري البارز متعدد الاستخدامات الواقع في قلب قرية جميرا الدائرية، الذي تبلغ قيمته 700 مليون درهم.

وسيحتضن مشروع «ون بارك سنترال» 482 شقة سكنية، و38 وحدة تجارية، و6 مساحات مخصصة لمنافذ البيع بالتجزئة موزعة على الطابقين السفلي والأرضي، إلى جانب 5 مستويات لوقوف السيارات، و23 طابقاً سكنياً، إضافة إلى تراس على السطح. وتتراوح أحجام الوحدات السكنية بين الاستوديوهات (بمساحة 356 إلى 529 قدماً مربعة) ومساكن البنتهاوس الفاخرة المكونة من أربع غرف نوم مع حمامات سباحة خاصة (بمساحة 3800 إلى 3845 قدماً مربعة).

وسيقدم «ون بارك سنترال» للسكان مجموعة تضم أكثر من 60 من المرافق الترفيهية الراقية، التي تَعِد بمساعدة المقيمين على اكتشاف أنماط حياة جديدة من خلال تجربة معيشة متكاملة مع منافذ راقية للبيع بالتجزئة. وتشتمل وسائل الراحة الرئيسية على مرافق عصرية للياقة والعافية، وعروض أخرى مصممة لتعزيز أسلوب الحياة العصري.

ويلتزم مشروع «ون بارك سنترال»، الذي من المتوقع استكماله في الربع الثاني من عام 2027، بأعلى معايير الاستدامة، عبر الدمج بين اعتمادات المباني الخضراء والممارسات المستدامة المتطورة لضمان توفير مساحات معيشة صديقة للبيئة.

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