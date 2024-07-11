«يانغو» تطلق ميزة جديدة لتعزيز خدمات النقل

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت مجموعة «يانغو» عن إطلاق ميزة جديدة ضمن تطبيق «يانغو» لتعزيز خدمات النقل العام في دبي. وتوفر الميزة الجديدة للمستخدمين خيارات نقل شاملة من خلال دمج معلومات النقل العام مع خدمات يانغو الحالية، بما في ذلك خدمات نقل الركاب، واستئجار السيارات، وخدمات التوصيل في دبي.

وتقدم الميزة الجديدة معلومات عن الطرق والجداول الزمنية وأوقات السفر المقدرة للحافلات والمترو وخيارات النقل العام الأخرى، كل هذا على تطبيق «يانغو»، ما يتيح للمستخدمين التخطيط لرحلاتهم بسهولة على منصة واحدة سهلة الاستخدام.

وقال إسلام عبد الكريم، المدير العام لشركة «يانغو» في دول مجلس التعاون الخليجي: على مر السنين، شهدت وسائل النقل العام في دبي تطوراً كبيراً، ما يوفر خيارات تنقل فعالة وموثوقة للمقيمين والسياح على حدٍّ سواء، من خلال تقديم خدمة النقل العام الجديدة ودمج جميع معلومات التنقل الضرورية في منصة واحدة سهلة الاستخدام، نهدف في «يانغو» إلى إثراء حياة المستخدمين بتجربة تنقل سلسة.

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