إي اف چي هيرميس استشاري استحواذ «إليكترا إنفستمنت» على حصة في «السويدي إلكتريك» بقيمة 449 مليون دولار

المصدر: القاهرة - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت إي اف چي هيرميس، التابع لمجموعة إي اف چي القابضة، أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب التابع له نجح في إتمام الخدمات الاستشارية لصفقة استحواذ «إليكترا إنفستمنت هولدينج» على حصة 19.98% في شركة السويدي إلكتريك، الشركة الرائدة في إنتاج وتقديم حلول الطاقة والبنية الأساسية المتكاملة، وذلك في صفقة تقدر قيمتها الإجمالية بحوالي 449 مليون دولار أمريكي. وقد قامت إي اف چي هيرميس بدور المستشار المالي الأوحد للصفقة لصالح شركة «إليكترا إنفستمنت هولدينج».

وبموجب هذه الصفقة، قامت «إليكترا إنفستمنت هولدينج» بتقديم عرض شراء اختياري للاستحواذ على حصة 24.5% من أسهم شركة «السويدي اليكتريك» وبقيمة 1.05 دولار للسهم، والذي تم الاستجابة له بنجاح وأثمر عن استحواذ شركة «إليكترا» على 19.98% من إجمالي أسهم شركة «السويدي إلكتريك»، لتنضم إلى كبرى الصفقات التي نجحت إي اف چي هيرميس في إتمامها خلال العام الجاري.

وفي هذا السياق، أعلن ماجد العيوطي، الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إي اف چي هيرميس، عن اعتزازه بنجاح إي اف چي هيرميس في إتمام هذه الصفقة، والتي تعد واحدة من كبرى صفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في مجال الدمج والاستحواذ في السوق المصري والمنطقة خلال العام الجاري وهي امتداد لمجموعة من أبرز الصفقات التي نجحت الشركة في إتمامها في الأسواق الإقليمية على مدار التسعة أشهر الماضية بقيمة إجمالية تجاوزت 2.4 مليار دولار أمريكي والتي تضمنت صفقة استحواذ شركة «أيكون» ، الذراع الفندقي لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، على 7 فنادق تاريخية في مصر، وصفقة زيادة رأس المال في شركة «أيكون» لصالح شركة القابضة ADQ ومجموعة «أدنيك»، وكذلك صفقة استحواذ جلوبال للاستثمار القابضة على حصة 30% في شركة الشرقية للدخان.

وأشار العيوطي إلى أن الصفقات التي نجحت الشركة في إتمامها مؤخرًا، إلى جانب هذه الصفقة، تعكس رغبة المستثمرين للاستحواذ على كبرى الشركات والمؤسسات الرائدة في السوق، مشددّا على أنها تؤكد على القدرات الكبيرة التي ينفرد بها فريق العمل في إتمام كبرى الصفقات، والتزامه المتجدد نحو تعزيز آفاق النمو الاقتصادي في المنطقة بوجه عام.

‎تأسست "السويدي إلكتريك" عام 1997 في مصر، وتعمل في إنتاج الكابلات الكهربائية والأعمدة والأبراج والمحوّلات والقواطع الكهربائية ومستلزمات الوصلات، وتصميم وإنشاء وتشغيل وصيانة محطات توليد الكهرباء. وقد ساهمت السويدي إلكتريك في التخفيف من التحديات الاقتصادية التي يشهدها السوق المحلي، وذلك بفضل الانتشار الواسع لأسواقها في العديد من الدول حول العالم، والذي يشمل أكثر من 70 دولة، إلى جانب إنتاجها المتزايد في شبكة فروعها خارج السوق المصري، مثل المملكة العربية السعودية والجزائر.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز