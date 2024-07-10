ديليفرو تقدم باقات أزهار مجانية لمتعامليها الذين يحملون أسماءً مستوحاة من الأزهار

المصدر: دبي - البيان

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تحتفل ديليفرو بمتعامليها الذين يحملون أسماء مستوحاة من الأزهار مثل ياسمين، ورد، ورود، ليلي وغيرها من الأسماء الفريدة، من خلال منحهم فرصة الحصول على باقات من الأزهار الجميلة.

ويحظى 300 عميل بفرصة الحصول على رصيد لشراء الزهور بقيمة 200 درهم من خلال ملء نموذج بسيط على الموقع الإلكتروني ومن ثم الاختيار من متاجر تنسيق الأزهار المحلية المتوفرة في قسم التسوق على تطبيق ديليفرو.

قال براشانت تالوار، رئيس قسم البقالة والتسوق في ديليفرو الشرق الأوسط: "تمثل باقات الزهور الهدية الأمثل في مختلف المناسبات، ونهدف من خلال هذه الخطوة إلى منح عملائنا هديةً مميزة تحاكي أسماءهم المستوحاة من الأزهار. ويسرنا القيام بهذه اللفتة للاحتفال نمو شبكة شركائنا من متاجر الزهور التي تضم اليوم أكثر من 250 متجراً في مختلف أنحاء دولة الإمارات، لتوفير خدمة موثوقة ومريحة لتوصيل الزهور لجميع المناسبات".

كما يحظى متعاملي ديليفرو الآخرون بمفاجآت وعروضٍ خاصة، حيث تقدم حملة ديليفرو الأسبوعية "جمعة الزهور المشرقة" خصومات تصل إلى 50% على الباقات من متاجر الزهور المشاركة. وتمثل خدمة ديليفرو للتسوق الخيار الأفضل نظراً لسهولة إيجاد خيارات متنوعة من الأزهار والهدايا وتوصيلها إلى العملاء أينما كانوا.

وتدعو ديليفرو متعامليها الذين يحملون أسماء مستوحاة من الأزهار لأن يكونوا جزءاً من هذا الاحتفال المميز، ليحصلوا على باقات الزهور الخاصة بهم من خلال زيارة الموقع الإلكتروني www.deliveroofloralnames.com.

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