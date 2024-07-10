ناسداك دبي ترحب بثلاثة إصدارات صكوك جديدة من جمهورية إندونيسيا بقيمة 2.35 مليار دولار

المصدر: البيان

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رحّبت ناسداك دبي, بثلاث إصدارات لصكوك صادرة من قبل جمهورية إندونيسيا (بيروساهان بينربيت إس بي إس إن إندونيسيا III) بقيمة إجمالية تبلغ 2.35 مليار دولار أمريكي، في إطار برنامجها لإصدار شهادات الائتمان بقيمة 35 مليار دولار أمريكي. حيث عززت هذه الصكوك من مكانة دبي كمركز محوري في العالم لإدراج الصكوك، حيث بلغت قيمتها الإجمالية 96.39 مليار دولار أمريكي، فضلاً عن تعزيز العلاقات الوثيقة بين دبي وإندونيسيا.

وتشمل إدراجات الصكوك الثلاثة شهادات ائتمان بقيمة 750 مليون دولار أمريكي مُستحقة في عام 2029، وشهادات ائتمان بقيمة مليار دولار أمريكي مُستحقة في عام 2034، إلى جانب شهادات ائتمان هي عبارة عن صكوك خضراء بقيمة 600 مليون دولار أمريكي وتستحق في عام 2054. ويعكس إدراج هذه الصكوك في ناسداك دبي مكانة جمهورية إندونيسيا كآحد المُصدرين الرئيسيين للصكوك في البورصة، مع 20 إدراج بقيمة إجمالية تبلغ 24.1 مليار دولار أمريكي.

تصل القيمة الإجمالية للشركات المدرجة في ناسداك دبي إلى 134.1 مليار دولار أمريكي، في حين بلغت قيمة الصكوك المدرجة 93.89 مليار دولار أمريكي. وتستقطب ناسداك دبي إيضاً الإدراجات ذات الصلة بالممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG), حيث بلغة قيمتها الإجمالية 29.75 مليار دولار أمريكي, منها 19.7 مليار دولار أمريكي من الإدراجات الخضراء في البورصة.

واحتفالاً بهذه المناسبة، قرع سعادة حسين باجيس، سفير جمهورية إندونيسيا لدى دولة الإمارات العربية المتحدة جرس افتتاح جلسة التداول في ناسداك دبي، إلى جانب كل من السيد إيكو إن إم سابوترو، الملحق المالي في السفارة الإندونيسية في أبوظبي ممثِّلاً حكومة جمهورية إندونيسيا، وحامد علي، الرئيس التنفيذي لناسداك دبي وسوق دبي المالي.

وفي هذه المناسبة، قال سعادة حسين باجيس، سفير جمهورية إندونيسيا لدى الدولة: "يشرفنا أن نشهد إدراج سلسلة جديدة من الصكوك المدرجة من قبل جمهورية إندونيسيا في ناسداك دبي. حيث استقطبت هذه الإصدارات اهتماماً واسعاً من مختلف أنواع المستثمرين والمناطق الجغرافية، مما يعكس الجاذبية الاستثمارية القوية والثقة العالية عل مستوى الأسواق في اقتصاد إندونيسيا وأسسه الصلبة. أما إصدار الصكوك الخضراء التي تمتد لثلاثين عاماً فهي دليل ملموس على تفاني الجمهورية الإندونيسية والتزامها طويل الأمد بالتمويل الأخضر والمستدام لمواجهة تأثيرات التغير المناخي."

من جانبه، قال حامد علي، الرئيس التنفيذي لناسداك دبي وسوق دبي المالي: "يسرّنا أن نرحب بإدراج أحدث سلسلة من إصدارات الصكوك لجمهورية إندونيسيا في ناسداك دبي. فهذه الإصدارات لا تعكس أهمية دبي كمركز محوري للتمويل الإسلامي فحسب، ولكنها أيضاً تعزز العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات وإندونيسيا. علاوة على ذلك، فإن الطلب القوي على هذه الإصدارات يعكس ثقة المستثمرين الدوليين في أسواق المال بدبي، ما يدل على التزام ناسداك دبي بتوفير منصة قوية لمُصدري الصكوك والمستثمرين على حد سواء.

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