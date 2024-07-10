2.84 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في يوم

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سجلت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أمس، 2.84 مليار درهم تمت عبر 908 صفقات.

وشهدت الدائرة تسجيل 634 مبايعة بقيمة 2.32 مليار درهم، منها 75 مبايعة لأراضٍ، و522 مبايعة لوحدات سكنية، و37 مبايعة لمبانٍ. وتصدرت دبي مارينا المناطق في المبيعات من حيث القيمة بـ303 ملايين درهم عبر 27 صفقة، وجاءت ثانياً منطقة المنارة بقيمة 252 مليون درهم نتجت عن صفقتين، وثالثاً منطقة معيصم الثانية بـ 181 مليون درهم عبر 17 صفقة، ورابعاً منطقة الخليج التجاري عبر 48 صفقة بقيمة 106 ملايين درهم.

وشهد السوق العقاري في دبي بيع قطعة أرض في منطقة دبي مارينا بقيمة 240 مليون درهم، كما تم بيع شقة سكنية قيد الإنشاء في منطقة قناة دبي المائية ضمن مشروع «ONE CANAL» بقيمة 33 مليون درهم.x وسجلت الرهون قيمة قدرها 334 مليون درهم عبر 240 معاملة، منها 47 رهن أراضٍ، و175 رهناً لوحدات سكنية، و18 رهن مبانٍ، كما شهد السوق تسجيل 34 هبة بقيمة 188 مليون درهم. (دبي - البيان)

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