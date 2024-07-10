استقرار الأسهم المحلية.. والسيولة 1.15 مليار درهم

المصدر: دبي - محمود حسن

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استقرت مؤشرات الأسهم، أمس، دون تغير، حيث تماسك سوق دبي المالي عند مستوى 4080 نقطة، فيما استقر مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية عند مستوى 9136 نقطة.

وبلغت السيولة 1.15 مليار درهم، موزعة بواقع قيمتها 275 مليون درهم في سوق دبي المالي و884 مليون درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

سوق دبي

واستقر مؤشر سوق دبي المالي عند مستوى 4078 نقطة، وارتفعت أسهم 16 شركة، واستقرت 8 أسهم، وتراجعت أسهم 19 شركة.

وتصدر الأسهم الأكثر ارتفاعاً، سهم دبي للتأمين 5.1% وأمان 2.7% ومصرف السلام السودان 1.5% والإثمار القابضة 1.3%.

وأقفل سهم إعمار العقارية مرتفعاً بنسبة 1.1% عند 8.07 دراهم، وبتداولات قاربت 7 ملايين سهم، بينما انخفض سهم الاتحاد العقارية بنسبة 0.6% عند 0.360 درهم، وبتداولات قاربت 8 ملايين سهم.

وكان سهم دريك أند سكل الأكثر تداولاً، وارتفع بنسبة 0.3% إلى 0.385 درهم، وبتداولات تجاوزت 22 مليون سهم.

أما الأسهم الأكثر انخفاضاً، فتمثلت في: الخليج للملاحة 5.6% وأجيليتي للمخازن 4.3% ووطنية انترناشونال 2.4% وسوق دبي المالي 1.5%.

سوق أبوظبي

وأغلق مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية، مرتفعاً بشكل طفيف وبواقع 3 نقاط عند مستوى 9136 نقطة، حيث ارتفعت أسهم 29 شركة، وبقيت 6 دون تغيير، وانخفضت أسهم 39 شركة.

وتصدر الأسهم الأكثر ارتفاعاً، سهم أبوظبي الوطنية للتكافل 14.9% وبنك الشارقة 12% ورابكو للاستثمار 6% وبريسايت 5.4%. وارتفع سهم إشراق للاستثمار بنحو 1% عند 0.311 درهم، وبتداولات تجاوزت 25 مليون سهم، بينما ارتفع سهم بنك الشارقة بنسبة 12% عند 0.650 درهم، وبتداولات تجاوزت 15 مليون سهم.

وكان أكثر الأسهم تداولاً، سهم منازل، مرتفعاً بنسبة 0.3% عند 0.368 درهم، وبتداولات تجاوزت 29 مليون سهم.

وتصدرت الأسهم الأكثر انخفاضاً، مجموعة أرام 9.6% وحياة للتأمين 7.1% والوطنية للسياحة والفنادق 5% ورأس الخيمة العقارية 3.6%.

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