«فوو»: نمو كبير للبنوك الرقمية في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

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أكدت شركة «فوو» أن البنوك الرقمية في الإمارات شهدت نمواً كبيراً خلال السنوات القليلة الماضية. وقال غدي الريس، المدير التنفيذي في الشركة، إن هذا النمو يعود للدور الرائد لمصرف الإمارات المركزي من خلال تحفيزه للإبداع والابتكار عبر إصدار تراخيص جديدة للبنوك الرقمية والمحافظ الرقمية وتمكين شركات التكنولوجيا المالية «فنتك» من تقديم حلول مبتكرة للدفع الآني وحلول تمويلية مثل خدمات «اشتر الآن وادفع لاحقاً» التي تحفز الاستهلاك وتزيد من القوة الشرائية للمستهلكين.

وأضاف أن من الأسباب الأخرى للنمو توفير حلول دفع متنوعة مثل محفظتي «اتصالات» و«دو»، اللتين تخلقات تجربة فريدة للمستهلكين وتدفعان البنوك للتفكير بطرق جديدة ومبتكرة.

وأوضح أن إطلاق بنوك رقمية جديدة أسهم في تقديم حلول مالية، والبدء بتفعيل محفظات مالية جديدة، مع دخول شركات الاتصالات العالم المالي، والاستفادة من قاعدة العملاء لديهم بهدف تقديم حلول مدفوعات رقمية من خلال محفظتهم الجديدة. هناك أيضاً خدمات مالية متخصصة عالمية مثل الاستثمار بالعملات الرقمية الكريبتو وتحفيز المستهلك على طرق جديدة للادخار وإدارة شؤونه المالية.

وأكد أن البنوك الرقمية تتميز بقدرتها على تقديم مجموعة واسعة من الخدمات المصرفية بتكلفة تشغيلية منخفضة، مما يمنح العملاء خدمات مصرفية تنافسية.

وقال: «أسهم إدخال الذكاء الاصطناعي إلى توفير طرق مبتكرة للبنوك لفهم سلوك العملاء لشخصنة التجربة بناءً على تقسيم العملاء واحتياجاتهم».

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