«ماجد الفطيم» تبيع المرحلة الأولى من وحدات «غاف وودز»

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت «ماجد الفطيم» عن بيع المرحلة الأولى من «غاف وودز»، أول مجتمع سكني يشبه الغابة في قلب دبي وأحدث مشروع تطويري للشركة في هذه الإمارة. ويمتد المشروع على مساحة 73.800 متر مربع بالقرب من القرية العالمية، وسيضم أكثر من 7000 وحدة سكنية فاخرة، بما في ذلك وحدات تتألف من غرفة نوم واحدة وغرفتين وثلاث غرف نوم، بالإضافة إلى شقق بنتهاوس، مع إطلالات رائعة على الغابات.

ويأتي إطلاق المشروع بالتزامن مع جهود حكومة دبي في مضاعفة المساحات الخضراء في الإمارة، بما يوفر بيئة صحية للمقيمين والزوار كجزء من خطة دبي الحضرية 2040.

ويعكس بيع المرحلة الأولى من المشروع، والتي تتكون من 1000 وحدة، الطلب المتزايد على العيش في بيئة استثنائية في دبي. ويهدف المشروع إلى تقديم مفهوم مبتكر لأسلوب المعيشة الداخلية والخارجية، من خلال نهج مطور، يعتمد على الطبيعة في قلب تصميمه وهندسته المعمارية العالمية. ويتضمن المشروع غابة تضم 35 ألف شجرة، بما في ذلك أشجار الغاف وأنواع أخرى محلية من دول مجلس التعاون الخليجي.

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