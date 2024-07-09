الإمارات تستعرض فرص الاستثمار في معرض «إينوبروم» بروسيا

المصدر: يكاترينبورغ - صبري صقر

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انطلقت في مدينة يكاترينبورغ الروسية فعاليات المعرض الصناعي الدولي «إينوبروم 2024» والذي تشارك فيه الإمارات ضيف شرف. وتركز مشاركة الدولة على تعزيز العلاقات الثنائية، عبر تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية والصناعية والتجارية، وتبادل الخبرات والمعرفة، والتعاون بين القطاعات الصناعية ذات الأولوية، والشراكات المحتملة.

وترأس معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وفد الإمارات الذي ضم معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين ومجتمع الأعمال الإماراتيين والشركات الوطنية الرائدة.

واستعرضت الإمارات خلال المعرض أبرز الفرص الاستثمارية والمزايا التنافسية والممكنات والشراكات النوعية المقدمة للمستثمرين الصناعيين في الدولة، لتعزيز نمو وتنافسية الشركات الصناعية، تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بما يعزز التعاون الصناعي والشراكات بين الشركات الإماراتية ونظيراتها الروسية وبقية الدول المشاركة، خصوصاً في وجود نحو 700 شركة عارضة و46 ألف زائر من أكثر من 50 دولة.

يأتي ذلك، في وقت شهد فيه القطاع الصناعي في الإمارات نمواً لافتاً خلال الأعوام الماضية بعدما أصبح ثاني أكبر مساهم في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في الدولة بعد قطاع التجزئة بقيمة تصل إلى 205 مليارات درهم بنمو نسبته 55% مقارنة بالعام 2020.

مستهدفات

وتعرض الإمارات خلال مشاركتها في المعرض، الذي يستمر أربعة أيام، أبرز مستهدفات الاستراتيجية الصناعية الإماراتية، ودور وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في تعزيز نمو المبادرات الصناعية في الصناعات الحيوية وذات الأولوية والنمو الذي تحقق تحت مظلة «مشروع 300 مليار» في هذه الصناعات.

واستعرضت الوزارة أبرز الممكنات والميزات التنافسية للبيئة الاستثمارية في القطاع الصناعي الإماراتي، وتم تسليط الضوء على قصص النجاح التي تحققت تحت مظلة مبادرة «اصنع في الإمارات»، والفرص والممكنات والحوافز النوعية الداعمة لنمو واستدامة سلاسل التوريد، بما في ذلك مجالات التكنولوجيا الزراعية، والأدوية والتنقل الذكي وتوفير المرونة للصناعات الحيوية والتوسع في الابتكار بالصناعات المستقبلية، وتوفير فرص شراء مضمونة في أكثر من 2000 منتج للتصنيع المحلي في الإمارات، ما يعزز فرص نمو الشركات واستدامة أعمالها.

واستعرض الجناح الإماراتي في المعرض الإمكانات المحفزة للشركات الصناعية في الإنتاج والتصدير، التي تشمل الموقع الجغرافي الاستراتيجي والبنية التحتية اللوجستية المتطورة والملكية الأجنبية بنسبة 100%، والاستثمارات المتوفرة في مجالات مثل الطاقة النظيفة والمستدامة، وفتح الأسواق الدولية الجديدة أمام المصنعين والمنتجات المصنعة في الإمارات من خلال اتفاقيات التجارة الحرة.

سلطان الجابر: نمهد الطريق لشراكات مثمرة تحفز النمو الصناعي

وشهد اليوم الأول انعقاد منتدى أعمال «الحوار الصناعي بين روسيا والإمارات» والذي أكد خلاله معالي الدكتور سلطان الجابر، في كلمة رئيسة، على المساعي المشتركة لتعزيز التعاون الصناعي والتبادل التجاري، والتركيز على سلاسل الإمداد، خصوصاً في الصناعات الأكثر طلباً وتعزيز تنافسيتها، وتمهيد الطريق لشراكات صناعية مثمرة، بما ينعكس على تحفيز النمو الصناعي.

وجرى استعراض جهود فرق العمل المشتركة في دعم التعاون المشترك، خصوصاً في مجالات الطاقة والأدوية والصناعات الفضائية والطاقة المتجددة والتكنولوجيا الزراعية والنقل والآلات والمعدات والمعادن والصناعات التحويلية وغيرها.

وتم تنظيم جلسة نقاشية حول مبادرة «اصنع في الإمارات»، وما تقدمه من فرص وقيمة مضافة للمستثمرين في القطاع الصناعي، بالإضافة إلى عدد من الطاولات المستديرة لاستكشاف الفرص الاستثمارية الصناعية بين رجال الأعمال والمستثمرين الإماراتيين والروس والجهات المشاركة في المعرض.

وتضمن اليوم الثاني تدشين ميخائيل ميشوستين رئيس وزراء روسيا الاتحادية معرض «إينوبروم» بزيارة جناح الإمارات، رافقه خلالها معالي الدكتور ثاني الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، وعمر السويدي وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.

وعقدت في اليوم الثاني أيضاً جلسة استراتيجية رئيسة بعنوان «الشراكة التكنولوجية: تشكيل المستقبل»، بمشاركة معالي الدكتور ثاني الزيودي وعدد من المسؤولين الإماراتيين والروس، وجلسة أخرى بعنوان «أثر اعتماد التكنولوجيا على تعزيز الكفاءة الصناعية».

مزايا تنافسية

وتقدم دولة الإمارات للشركات والمستثمرين المحليين والأجانب مزايا تنافسية جاذبة تشمل الموقع الجغرافي الاستراتيجي، والملكية الأجنبية بنسبة 100% والبنية التحتية اللوجستية العالمية، وإمكانية الوصول إلى مصادر موثوقة للطاقة منخفضة الكربون بما يراعي متطلبات الاستدامة والبيئة.

يذكر أن وفد دولة الإمارات يضم العديد من الجهات الحكومية والخدمية والشركات الوطنية العاملة في عدد من القطاعات التي تشمل الصناعات الثقيلة والأدوية والصناعات الغذائية، والمعدات والمستلزمات الطبية والنقل والبحث العلمي وغيرها، وذلك لعرض قصص النجاح التي تحققت تحت مظلة مبادرة «اصنع في الإمارات»، والممكنات والحوافز التي يحصل عليها المستثمرون في القطاع الصناعي الإماراتي، وبحث فرص الشراكة المحتملة مع الشركات الروسية والدولية المشاركة في المعرض.

وفي إطار جهودها المستمرة في تعزيز الشراكات الاستثمارية تبرز الإمارات مكانتها كمركز صناعي عالمي وعضو رئيسي في المجتمع الصناعي الدولي، حيث زادت مساهمة القطاع الصناعي الإماراتي في الناتج المحلي الإجمالي إلى حوالي 205 مليارات درهم من مستهدف الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، البالغ 300 مليار درهم بحلول عام 2031.

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