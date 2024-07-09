«آفاق للتمويل» توقع اتفاقية مع «أراضي دبي» لإدارة حسابات الضمان العقاري

المصدر: دبي- البيان

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وقعت «آفاق الإسلامية للتمويل» ودائرة الأراضي والأملاك في دبي اتفاقية شراكة من خلال مذكرة تفاهم، في خطوة مهمة تصبح بموجبها «آفاق» مؤسسة مالية معتمدة لتقديم خدمات الضمان، لتنضم إلى قائمة الأمناء المعتمدين الذين يديرون أموال مشاريع البيع على الخارطة للمطورين العقاريين في دبي.

وقال هشام حمود، الرئيس التنفيذي لـ «آفاق الإسلامية للتمويل»: «هذه الشراكة الاستراتيجية مع دائرة الأراضي والأملاك في دبي خطوة مهمة في جهودنا لتسهيل وتأمين استثمارات العقارات في دبي. من خلال إطلاق خدمة الضمان المخصصة للمطورين، نسعى للالتزام بأفضل الممارسات في إدارة الأموال وتعزيز الشفافية والثقة في سوق العقارات في دبي».

وقال سيف السويدي، مدير إدارة الترخيص والتمكين العقاري: «تعزز شراكتنا مع آفاق الإسلامية للتمويل التزامنا بتعزيز قطاع العقارات في دبي. وتتماشى هذه الاتفاقية مع أهدافنا في تطوير سوق عقاري آمن وشفاف، وتعزيز النمو والابتكار. نحن ملتزمون بتقديم حلول متقدمة تلبي احتياجات المطورين والمستثمرين، لضمان بيئة اقتصادية مزدهرة للعقارات في دبي».

وتعد خدمات الضمان العقاري ضرورية لحماية أموال المستثمرين في مشاريع البيع على الخريطة، حيث تضمن حفظ هذه الأموال وإمكانية استرجاعها بسهولة في حالة عدم استكمال المشروع.

وبالإضافة إلى ذلك، يضمن وجود أمين حساب الضمان الاستقلالية في استخدام الأموال المخصصة فقط لأغراض البناء من قِبل المطور، مما يعزز من مستوى الأمان. ويسهم هذا النظام المزدوج في زيادة ثقة المستثمرين وتعزيز الشفافية والمساءلة في عمليات تطوير العقارات.

وتعزز هذه الشراكة بين آفاق الإسلامية للتمويل ودائرة الأراضي والأملاك في دبي رؤية الإمارة للنهوض بقطاع العقارات وتحقيق الريادة العالمية، مما يبرز التزام كلا الطرفين بتنفيذ حلول مالية قوية ومبتكرة تلبي احتياجات سوق العقارات الحديثة.

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