مذكرة تفاهم بين «أرامكس» والمنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر

المصدر: الشارقة- البيان

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وقعت أرامكس مذكرة تفاهم مع المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر مؤخراً، بهدف تعزيز التعاون، وتوفير فوائد متبادلة لقاعدة عملائهما. وتهدف الشراكة الاستراتيجية إلى تبسيط الخدمات بين الطرفين، وزيادة الاتصالات مع قواعد بيانات العملاء الخاصة بكل منهما.

وتمثل مذكرة التفاهم خطوةً تمهيديةً نحو إرساء بيئة أعمال أكثر كفاءةً وتعاوناً في الشارقة. وبالاستفادة من مواطن القوة، وموارد كلّ من الطرفين، من المتوقع أن يوفرا خدمات محسنة، ودعماً أفضل لعملائهما.

ويستفيد عملاء المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر من شبكة الخدمات اللوجستية الواسعة لشركة أرامكس، ما يضمن عمليات توصيل موثوقة ودقيقة المواعيد لمنتجات عملاء المنطقة الحرة، إلى وجهات مختلفة عالم. وبالمقابل، يستفيد عملاء أرامكس من إمكانية الوصول إلى بيئة المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر، وحوافزها الملائمة للأعمال، ما يوفر فرصاً جديدة للتوسع والنمو. وتوفر المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر، التي تأسست في 2017، أكثر من 2000 نشاط تجاري للأعمال المسجلة من مختلف الجنسيات التي تعمل بالإمارة.

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