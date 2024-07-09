«دو» تطلق برنامج «Future X» للخريجين لتمكين الجيل القادم من الابتكار الرقمي

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت «دو»، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، أمس، إطلاق برنامج «Future X» للخريجين الجدد من المواطنين الإماراتيين، المصمم لرعاية وتمكين المواهب الجديدة، ليصبحوا موظفين متميزين ومحترفين في الابتكار الرقمي، ورواد أعمال في المستقبل. ويؤكد إطلاق برنامج «Future X» التزام «دو» بالتميز وتعزيز مسيرة التحول الرقمي، من خلال إعداد قادة المستقبل الرقمي، ووضع هيكل متكامل لتنظيم انتقال الخريجين من الحياة الأكاديمية إلى البيئة العملية الاحترافية.

ويعد برنامج «Future X» للخريجين رحلة مطورة، والذي تم تأسيسه على مبادئ التعلم والابتكار وتعزيز القدرة على الانسجام مع التطورات الجديدة مثل الذكاء الاصطناعي، وتزويد المواطنين، الذين تخرجوا حديثاً من مرحلة التعليم العالي بالمهارات الرقمية، التي تتماشى مع تطور الأعمال، والاستراتيجيات في مجال التكنولوجيا المتقدمة، لتسريع وتيرة العمل في عالم الابتكار الرقمي، وذلك من خلال تعزيز سبل التطوير العملي، وترسيخ مبادئ الابتكار الرقمي.

وأكدت فاطمة العفيفي، مدير إدارة تنفيذي لقسم تجارب الموظفين والتحول الرقمي للموارد البشرية في «دو» التزام «دو» بتعزيز مسيرة التميز في مجال الابتكار، استجابة للمتغيرات الديناميكية في الأسواق، إذ إن التوطين والحاجة إلى الخبرة التكنولوجية هما أساس استراتيجيتنا المتجددة، لتنمية وتطوير قوة عاملة رائدة في مجال التكنولوجيا المستقبلية، كما يعد «Future X» للخريجين برنامجاً تم تطويره بعد فهمنا وإدراكنا لاحتياجات السوق، والتكيف معها، وذلك لصقل المواهب لبناء المستقبل الرقمي في دولة الإمارات.

وتم تصميم البرنامج لتعزيز عملية تمكين الكوادر الوطنية، من خلال برامج التدريب، التي تركز على التكنولوجيا الحديثة والمُصممة خصيصاً لتلبية متطلبات السوق في عالم رقمي مُبتكر.

ومن خلال هيكل تستند رؤيته إلى أربع ركائز أساسية، تضم التعلم الرقمي للمواهب، ونشر ثقافة الابتكار والتميز، ودعم القدرة على التكيف والنزاهة، وترسيخ التعاون والمشاركة، يضمن برنامج «Future X» للخريجين أن تكون المواهب الإماراتية متعددة المهارات، ولديها أسس قوية للسلوك المهني، وقادرة على التعاون والمشاركة، بحيث تكون قادرة ومستعدة للتفاعل مع المشهد الرقمي في المستقبل.

ويشتمل البرنامج على منهج شامل مع أجندة تدريبية منظمة، لتزويد المشاركين بمجموعة من الأدوات والمعرفة والتدريب العملي المطلوب للنجاح والتميز في تخصصات متعددة. ومن خلال ورش العمل التفاعلية، والتوجيه الشخصي، والمشاريع التعاونية، والتعامل مع ديناميكيات الصناعة، يكتسب المشاركون مجموعة قوية من المهارات اللازمة لرحلتهم المهنية. وللانضمام للبرنامج يمكن زيارة موقع www.du.ae/FutureX .

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