شراكة بين «مجموعة الفطيم» و«إمارات»

المصدر: دبي - البيان

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أبرمت «مجموعة الفطيم»، عبر تطبيق «بلو» التابع لها، الذي يوفر مكافآت متنوعة من علامات تجارية مختلفة، شراكة مع برنامج الولاء «إمكان»، التابع «لمؤسسة الإمارات العامة للبترول» (إمارات)، لتقديم مكافآت وأرباح مضاعفة لأعضاء كلا البرنامجين.

وقّع الاتفاقية داني كرم الرئيس التنفيذي لشؤون التسويق والشراكات لـ «مجموعة الفطيم» –«بلو»، وعلي خالد زايد الفلاسي نائب الرئيس الأول للتسويق في مؤسسة الإمارات العامة للبترول، خلال احتفال في المقرّ الرئيس لـ «مجموعة الفطيم» في برج «فستيفال تاور».

وبموجب الاتفاقية، ستتعاون العلامتان لمنح أعضاء برنامجي الولاء مزايا مضاعفة، من خلال الجمع بين العروض المتنوّعة .

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