«دبي التجاري» و«فيزا» يعززان المدفوعات الرقمية في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

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أعلن بنك دبي التجاري، عن توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية حصرية متعددة السنوات لبطاقات الائتمان والخصم مع «فيزا»، وتهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز المدفوعات الرقمية في دولة الإمارات، وتقديم حلول مبتكرة ترتكز على العملاء وتجعلهم محور اهتمامها، وذلك لحاملي بطاقات بنك دبي التجاري عبر جميع القطاعات.

وقع اتفاقية الشراكة خالد الحمادي، المدير العام لمجموعة الخدمات المصرفية للأفراد في بنك دبي التجاري، وسليمة جوتييفا، نائب الرئيس والمدير الإقليمي لفيزا في دولة الإمارات، بحضور الدكتور بيرند فان ليندر، الرئيس التنفيذي لبنك دبي التجاري، وأندرو توري، الرئيس الإقليمي لفيزا في أوروبا الوسطى والشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا.

وبموجب هذه الشراكة، سيعمل بنك دبي التجاري مع فيزا لإنشاء «مركز التميز» المدعوم من قبل Visa Consulting and Analytics (VCA)، والذي سيركز على تسريع وتبسيط تجارب الدفع للعملاء. من خلال تحليل البيانات الأساسية واستخلاص الرؤى، ستعمل Visa Consulting and Analytics على إعداد خطة قابلة للتنفيذ تهدف إلى معالجة تحديات الأعمال وتقديم حلول مخصصة للعملاء. وسيدعم هذا النهج التعاوني أهداف البنك في التوسع في السوق وتصميم المنتجات بشكل أفضل واكتساب العملاء وتعزيز تفاعلهم، مع التركيز على مجالات مثل تشجيع استخدام البطاقات من خلال التحفيز والمكافآت، ووضع بطاقات فيزا بنك دبي التجاري كخيارهم المفضل في المحافظ الرقمية، وتعزيز المعاملات عبر الحدود وتسريع الدفع، وتوسيع نطاق أعمالنا من خلال التعاون الاستراتيجي مع التجار الرقميين.

علاوة على ذلك، سيعمل بنك دبي التجاري وفيزا على إعادة تعريف المشهد التسويقي لبطاقات بنك دبي التجاري من خلال مبادرات مثل الاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة لتعزيز تجارب إشراك العملاء الرقميين، ورعاية الفعاليات المهمة مثل الألعاب الأولمبية، وإطلاق حلول التقسيط من فيزا في الإمارات لتقديم خيارات دفع مرنة لعملائنا مباشرة من خلال نقاط البيع بالتجزئة (POS)، وتقديم مجموعة شاملة من الفوائد ذات القيمة المضافة داخل الدولة وخارجها، مع التركيز على تعزيز تجارب حاملي بطاقات بنك دبي التجاري الجدد والحاليين.

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