سوق دبي يرتفع فوق مستوى 4080 نقطة

المصدر: دبي - محمود حسن

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ارتفع مؤشر سوق دبي المالي في أولى جلسات الأسبوع، بنسبة 0.28%، عند مستوى 4082 نقطة، حيث ارتفعت أسهم 21 شركة، واستقرت 6 دون تغيير، فيما تراجعت أسهم 16 شركة.

وكان أكثر الأسهم تداولاً سهم دريك أند سكل مرتفعاً بنسبة 1.9% عند 0.384 درهم، وبتداولات تجاوزت 80 مليون سهم.

وتصدر الأسهم الأكثر ارتفاعاً سهم دبي للتأمين وزاد بنسبة 14.8%، ثم أمان بنسبة 2.8% وأمانات بنسبة 2.7%، وأجيليتي بنسبة 2.5%.

أما الأسهم الأكثر انخفاضاً فتمثلت في أسهم مصرف السلام السودان بنسبة 7.8% والفردوس القابضة بنسبة 2.2% وبنك دبي التجاري بنسبة 1.7%، وجي إف إتش بنسبة 1.7%.

وأغلق سهم إعمار العقارية منخفضاً بنسبة 0.3% عند 7.98 دراهم، وبتداولات قاربت 7 ملايين سهم، بينما انخفض سهم الاتحاد العقارية بنسبة 1% عند 0.362 درهم، وبتداولات تجاوزت 9 ملايين سهم، وانخفض سهم دبي الإسلامي بنسبة 0.2% عند 5.83 دراهم وبتداولات قاربت 4 ملايين سهم.

سوق أبوظبي

انخفض مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بشكل طفيف وبواقع 6 نقاط عند مستوى 9133 نقطة، حيث ارتفعت أسهم 33 شركة، وبقيت 9 مستقرة، وانخفضت أسهم 30 شركة.

وتصدر الأسهم الأكثر ارتفاعاً سهم الشارقة للأسمنت وزاد بنسبة 10.3%، ثم سهم أغذية بنسبة 7.06% وبريسايت بنسبة 5.2%، وشميرا إس آند بي تركيا بنسبة 4.4%.

وتمثلت الأسهم الأكثر انخفاضاً في بنك أم القيوين بنسبة 9.4%، ورابكو للاستثمار بنسبة 8.02%، وايزي ليس بنسبة 5.3%، وبنك الشارقة بنسبة 3.6%.

وأقفل سهم الدار العقارية على ارتفاع بنسبة 2.9% عند 6.490 دراهم، وبتداولات تجاوزت 7 ملايين سهم، بينما ارتفع سهم ألفا ظبي بنسبة 1% عند 11.84 درهماً، وبتداولات قاربت 6 ملايين سهم.

وارتفع سهم ملتيبلاي بنحو 1% عند 2.08 درهم، وبتداولات تجاوزت 19 مليون سهم، بينما انخفض سهم فينكس بنسبة 3.4% عند 1.71 درهم، وبتداولات تجاوزت 20 مليون سهم.

التداولات

وبلغ إجمالي تداولات السوقين نحو مليار درهم، بواقع 825 مليون درهم في سوق أبوظبي، و252 مليون درهم في سوق دبي.

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