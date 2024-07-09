القرية العالمية تدعو المهتمين للتسجيل في فئة المطاعم والمقاهي بالموسم 29

المصدر: دبي - البيان

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دعت القرية العالمية؛ أحد أهم المتنزهات الثقافية في العالم، والوجهة العائلية الأولى للثقافة والترفيه والتسوق في المنطقة، الطهاة ورواد وأصحاب الأعمال المبتكرين في قطاع المأكولات والمشروبات لتسجيل اهتمامهم، ضمن فئة المطاعم والمقاهي للمشاركة في موسمها الـ 29 المقبل، وحددت القرية 11 يوليو الجاري موعداً نهائياً لتقديم الطلبات الخاصة بفئة المطاعم والمقاهي.

وتتيح فئة المطاعم والمقاهي منصة فريدة لرواد الأعمال لاستعراض مفاهيمهم المبتكرة في مجال الطهي، خلال الموسم 29 للقرية العالمية، ليتمكنوا من تحقيق النمو المنشود وتوسيع نطاق أعمالهم إلى أسواق جديدة، وقد حقق شركاء الأعمال في فئة المطاعم والمقاهي موسماً بعد موسم، نجاحات كبيرة بفضل الدعم الذي توفره القرية العالمية لشركائها واستقرار بيئتها. ودعت القرية رواد الأعمال الراغبين للتسجيل عبر الموقع الإلكتروني.

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