ايبارزا تقدم لعملائها خدمة ايبارزا ستوديو مواكبة للطفرة التي تشهدها تكنولوجيا الخامات والديكور

المصدر: البيان

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شهدت سنوات ما بعد كورونا تسارعاً غير مسبوق في تطور تكنولوجيا الخامات المستخدمة في الأثاث والتصميم الداخلي مما جعل حلم اقتناء فراغات تشبه تلك التي تظهر في مجلات التصميم أو الفنادق أكثر واقعية .

جاء ذلك مدعوماً بالطفرة العمرانية وإقبال المستثمرين على اقتناء منزل الأحلام في الإمارات لما فيها من أمن واستقرار وتشجيع على الاستثمار.

في هذا السياق أعلنت ايبارزا العلامة التجارية الرائدة في الأثاث والتصميم إطلاق خدمة ايبرزا ستوديو للتصميم. ويتمحور مفهوم ايبارزا ستوديو حول تسخير الإبداع الذي يبرز في مهارة مصمميها لدمج عناصر التصميم الداخلي من إكساءات وأرضيات وإضاءة مع قطع أثاثها الفاخرة التي تغطي

كافة الفراغات لتخرج في النهاية بفراغ أشبه بقطعة فنية ذات طراز عصري وروح واحدة منسجمة.

وتقدم خدمة ايبرزا ستوديو تجربة تصميم سهلة ومريحة سواء عند تجديد أي مساحة بقطع أثاث جديدة أو إعادة تصميم الفراغ بالكامل أو تصميم فراغ جديد، بدءاً من المحادثات الأولية لطرح الأفكار ومناقشة الرؤى، مروراً بحجز موعد مجاني وصولاً الى عملية التنفيذ.

في هذا الإطار علق المهندس معنى أبودقة المدير التنفيذي للشركة قائلاً: "نشهد اليوم إقبالاً غير مسبوق من المستثمرين على تملك العقارات بدلاً من استئجارها".

هذا الإقبال ناتج عن ثقة المستثمرين بسياسة الدولة الجاذبة لرؤوس الأموال والداعمة للعقول المبدعة والمواهب.

ومع زيادة نسبة التملك أصبح تحسين وتجديد ديكورات الفراغ أمراً ملحاً حيث أن ذلك العقار يشكل مركز استقرار وليس مكاناً مؤقتاً للعيش.

وأضاف قائلاً: "لقد كانت هناك دائماً فجوة بين مراحل التصميم الداخلي والتنفيذ والتأثيث حيث أن التصاميم المقترحة من قبل المصمم لا تجد طريقها إلى النور لعدة أسباب منها اقتراح مواد وخامات غير موجودة أو عمل أفكار غير قابلة للتطبيق بسبب محدودية تكنولوجيا الخامات المستخدمة

وعدم توفر الأثاث المقترح عند التنفيذ مما يجعل العميل يقبل ببدائل تكون في الغالب غير منسجمة مع التصور المبدئي للتصميم. ما يميمز خدمة ايبرزا ستوديو هو أن جميع الحلول المقترحة سواء في التكسيات أو أعمال الديكور أو التأثيث هي من إنتاج مصانعنا فبالتالي نضمن جودتها والتطابق التام بين مقترحات مصممينا وتنفيذ حرفيينا ذوي الخبرة الواسعة في هذا المجال.

تقدم المواد الابتكارية اليوم حلولاً عملية ومبتكرة للمصممين لإعادة تشكيل مفهوم التصميم الداخلي وتخرجه عن نطاقه الذي كان محصوراً لفترة طويلة بلون طلاء أو ورق جدران إلى مجموعة كبيرة من خيارات التكسية والإضاءة والديكور ذات الإمكانيات المذهلة من ناحية قدرتها على التشكيل لتنساب في الفراغ ومقاومتها للظروف الجوية المختلفة وتصنيعها من مواد معاد تدويرها تعمل مجتمعة على تحسين جودة الحياة ورفع فخامة الفراغ وتحقق التوازن المثالي بين الجمال والاستدامة".

يذكر أن ايبارزا تستعد أواخر الشهر المقبل لافتتاح صالة عرض للمصممين في كيزاد أبوظبي تعرض فيها نماذج تطبيقية لمجموعتها الجديدة من خامات التكسية والديكور .

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