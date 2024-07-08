«زويا» تطلق مشروعها العقاري الأول في الفرجان

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة «زويا» للتطوير العقاري عن خططها التوسعية للدخول إلى سوق دبي، وذلك من خلال إطلاق مشروعها الأول في منطقة الفرجان في دبي، والذي يتوقّع تسليمه بحلول عام 2026.

ومن المزمع أن تشمل مشاريع «زويا» مختلف المناطق الحيوية في دبي مثل الفرجان وقرية جميرا الدائرية ومنطقة مثلث قرية جميرا في دبي، لتضع بذلك معايير جديدة من الأناقة والتميز في تصميم المساكن الفخمة.

وتتميز هذه المشاريع التي سيكشف النقاب عنها قريباً بتصاميمها الفسيحة والمساحات الخارجية المتكاملة والتقنيات المنزلية الذكية فائقة التطور، والتي صممت بعناية لتناسب احتياجات العملاء. وأنجزت الشركة تسليم أكثر من 100.000 وحدة سكنية، بالإضافة إلى تطوير عقارات متميزة بمساحة إجمالية تجاوزت 2 مليون قدم مربعة.

وأكد امتياز خان، الشريك المؤسس لشركة «زويا» للتطوير العقاري، أن النمو الديناميكي لدبي ومبادراتها ذات المنظور المستقبلي في ظل قيادتها الرشيدة جعلت منها وجهةً مثاليةً وحافزاً كبيراً للتوسع في هذا السوق المتميز، مشيراً إلى أن تملك الشركة للأراضي الواقعة في المناطق الأكثر تميزاً في دبي، مثل الفرجان وقرية جميرا الدائرية وجزر دبي يؤكد التزامها بإنشاء بيئات معيشية ترتقي بجوهر الحياة المجتمعية في المناطق الاستراتيجية من المدينة.

جدير بالذكر أن سوق العقارات في دبي قد شهد نمواً هائلاً خلال السنوات القليلة الماضية، والذي تزامن مع تزايد اهتمام المشترين بمجتمعات الضواحي التي يتمتع سكانها بوصول سهل لكافة أنحاء دبي وبحياة مجتمعية مزدهرة، كمنطقة الفرجان.

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